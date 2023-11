La triste storia: Un bambino strappato all'adozione per tornare alla madre biologica che l'aveva abbandonato #italia

Il dramma si intensifica quando, dopo tre anni, la madre biologica, che originariamente aveva chiesto al padre di portare il bambino in ospedale, rivendica i suoi diritti materni. Il Tribunale per i minorenni di Catania emette una sentenza controversa: il bambino deve essere restituito alla madre naturale entro il 28 dicembre 2023, nonostante il forte legame che si è creato con la famiglia preadottiva. Questa famiglia, sconvolta dalla prospettiva di perdere il bambino, avvia una petizione su change.org, raccogliendo migliaia di firme in pochi giorni. La petizione descrive il dolore che questa separazione potrebbe causare al bambino, che considera la famiglia preadottiva come i suoi unici genitori.





La madre preadottiva, identificata come "mamma Miele", esprime il suo strazio per un'eventuale separazione. Questa vicenda solleva questioni complesse sul diritto all'adozione e sulla protezione dei minori, evidenziando la difficile bilancia tra i diritti dei genitori biologici e il benessere emotivo e psicologico di un bambino che ha già vissuto un abbandono traumatico.





La decisione del tribunale, pur seguendo i protocolli legali, solleva dubbi sulla sensibilità nei confronti dell'esperienza emotiva del bambino e del suo bisogno di stabilità e amore.

La storia di un bambino inizia nel 2020 a Modica, quando nasce in casa e viene abbandonato dal padre, che invece di portarlo in ospedale, lo lascia davanti al suo negozio a Ragusa. Il neonato, in gravi condizioni, viene salvato e successivamente affidato in preadozione a una famiglia che lo accoglie con amore.