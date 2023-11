La verità sulle piastre a induzione - Fanno davvero male alla salute?

Ma quanto c'è di vero in queste paure? Esperti e istituzioni preposte alla sicurezza, come evidenziato dal sito belga Passion Santé, hanno chiarito che tali timori sono infondati. Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche, i piani cottura a induzione operano a frequenze basse o intermedie, comprese tra 20 e 100 kHz, simili a quelle emesse da molti dispositivi domestici come schermi CRT, radio, lampadine a risparmio energetico, Wi-Fi e forni a microonde. Inoltre, esistono standard di sicurezza rigorosi per i produttori di queste piastre. Secondo l'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), la radiazione magnetica di riferimento per una piastra a induzione non deve superare i 6,25 microtesla (µT) a 30 cm di distanza, a patto che vi sia una padella di dimensioni adeguate. Il ministero della Salute svizzero conferma che la sicurezza è garantita per chi cucina mantenendo una distanza di 5 o 10 cm dai fornelli, indipendentemente dal numero di piani utilizzati. Solo a distanze inferiori a 1 cm, con padelle più piccole della piastra o toccando la padella durante la cottura, si può rilasciare una debole corrente elettrica.





Per quanto riguarda la seconda preoccupazione, quella relativa al valore nutrizionale degli alimenti cotti a induzione, non esistono prove scientifiche che sostengano tali timori. Non è mai stato dimostrato che il cibo preparato su piastre a induzione subisca modificazioni chimiche tali da ridurne il valore nutrizionale o da renderlo nocivo. Gli alimenti, infatti, assorbono solo il calore dalla padella e non sono influenzati dal tipo di riscaldamento utilizzato, inclusa la radiazione emessa dalla piastra a induzione. In conclusione, le paure legate all'uso delle piastre a induzione sembrano essere infondate e i consumatori possono sentirsi rassicurati sulla sicurezza e sulla qualità dei cibi cucinati con questa tecnologia.

Negli ultimi anni, in Italia, si è registrato un crescente interesse verso le piastre a induzione, tecnologicamente avanzate rispetto alle tradizionali cucine a gas. Tuttavia, la diffusione di questo tipo di piano cottura ha portato con sé una serie di preoccupazioni, amplificate da Internet, riguardo ai presunti rischi per la salute legati all'emissione di radiazioni elettromagnetiche e alla qualità del cibo cucinato.