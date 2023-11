Intesa Sanpaolo amplia le Opzioni per i clienti: Scelta aperta sul passaggio ad Isybank fino al 29 febbraio

Nel caso in cui un cliente di Intesa Sanpaolo non desideri trasferire i suoi rapporti bancari a Isybank, la banca ha fornito diverse opzioni per comunicare questa scelta. I clienti possono trovare una notifica nell'app della banca intitolata “Informazioni utili sul trasferimento dei rapporti a Isybank”, contenente un PDF di tre pagine con spiegazioni dettagliate. Inoltre, è possibile comunicare la propria volontà di non passare a Isybank chiamando il numero verde della Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo. È importante sottolineare che, nonostante la ricezione della notifica, è consigliato non recarsi direttamente in una filiale fisica. Nonostante l'iniziale resistenza di una parte della clientela, Intesa Sanpaolo rimane convinta della validità del progetto Isybank, evidenziando che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo su Isybank.





Tuttavia, un 5% della clientela non è pienamente soddisfatta, e la banca si sta attivando per rispondere al meglio alle loro esigenze. Il numero di clienti che hanno richiesto di tornare a Intesa Sanpaolo è stato descritto come contenuto. Queste misure indicano un impegno di Intesa Sanpaolo verso una transizione più fluida e considerata verso il digitale, cercando di equilibrare l'innovazione con le esigenze e le preferenze dei suoi clienti.

Intesa Sanpaolo ha recentemente annunciato che estenderà il termine fino al 29 febbraio per permettere ai suoi clienti di decidere se trasferire o meno i loro rapporti bancari a Isybank, la sua nuova banca digitale. Questa decisione segue un'attenta valutazione delle esigenze della clientela e arriva dopo un procedimento dell'Antitrust sulle modalità di comunicazione e realizzazione del trasferimento dei correntisti a Isybank. Dopo le polemiche delle ultime settimane e l'apertura di un'istruttoria da parte dell'Antitrust sul trasferimento della clientela a Isybank e sulle modalità con cui è stato comunicato ai correntisti, Intesa Sanpaolo ha deciso di riaprire i termini per l'adesione alla banca digitale lanciata la scorsa estate, permettendo ai clienti insoddisfatti del passaggio di esprimere la propria preferenza.