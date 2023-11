Scopri i super poteri dello sport per la tua salute: Meno stress, Più vita

D’altronde, uno stato di buona salute generale richiede innanzitutto un’alimentazione sana ed equilibrata e un’attività sportiva regolare, due pilastri imprescindibili del benessere personale. Oggi l’esercizio fisico è ancora più importante, in quanto la pandemia di Covid-19 ha ridotto in modo considerevole il tempo dedicato all’attività fisica, mentre lo smart working e le restrizioni hanno aumentato il tempo trascorso in casa e seduti davanti al monitor del pc. Questi due aspetti sono particolarmente pericolosi per la salute, come sanno bene le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali. Per promuovere lo sport e i benefici che esso comporta, il 3 novembre 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove Linee di indirizzo 2021 del Ministero della Salute. Si tratta di un riferimento nazionale per implementare strategie di prevenzione a livello locale, allo scopo di sostenere e facilitare l’attività fisica per tutelare e prevenire la salute delle persone di ogni età. Anche la Commissione Europea è impegnata nella promozione della salute attraverso lo sport, tra cui uno dei progetti principali è la campagna HealthyLifestyle4All, ovvero stili di vita salutari per tutti.





L’iniziativa di sensibilizzazione della durata di due anni è incentrata su tre punti chiave: a) incrementare la consapevolezza sul valore degli stili di vita sani in tutte le fasce di età; b) migliorare l’accessibilità della popolazione nei confronti dell’attività fisica inclusiva, dello sport e dell’alimentazione sana e di qualità; c) aumentare le iniziative di promozione dello sport, del benessere e della salute. I vantaggi dello sport sono innanzitutto legati al benessere fisico, poiché l’esercizio regolare permette di prevenire e alleviare una serie di patologie croniche. L’attività fisica, infatti, contribuisce alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche, riducendo il rischio di infarti, ipertensione e ictus. Alcune ricerche scientifiche hanno anche messo in evidenza i benefici dello sport nella prevenzione dall’Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che colpisce soprattutto gli anziani. L’esercizio fisico inoltre aiuta a controllare il peso corporeo e mantenere ridotto il tessuto adiposo, diminuendo una serie di conseguenze del sovrappeso e dell’obesità come il diabete. Lo sport consente di gestire meglio il livello di colesterolo nel sangue, contribuisce al controllo della glicemia e diminuisce la pressione arteriosa. I benefici dell’attività sportiva coinvolgono anche l’apparato muscolare e scheletrico, agendo sulla prevenzione di disturbi e malesseri che possono colpire le ossa e i muscoli, aiutando anche nella corretta postura e nella riduzione dei danni muscoloscheletrici causati dalla vita sedentaria. Lo sport non favorisce solo la salute fisica, infatti l’attività regolare influisce positivamente anche sul benessere psichico. L’esercizio fisico è in grado di ridurre diversi malesseri di tipo mentale, come lo stress, l’ansia e la depressione, in più aiuta a regolarizzare il sonno e aumentare la concentrazione durante la giornata di lavoro o di studio.





L’attività sportiva è anche in grado di migliorare l’umore generale, funzionando come un antidepressivo naturale grazie al rilascio delle endorfine durante l’esercizio fisico. Lo sport non agonistico favorisce il rilassamento e rafforza l’autostima, inoltre incentiva le buone abitudini e un corretto approccio alla vita e ai problemi da gestire quotidianamente. Il valore sociale dello sport è senz’altro uno dei benefici principali dell’attività fisica, in quanto favorisce l’interazione tra le persone, aiuta a stringere nuove amicizie e sentirsi meglio con se stessi e con gli altri. Lo sport, infatti, riduce la solitudine e permette anche ai single di sviluppare rapporti sociali forti e duraturi, prevenendo gli effetti negativi per il benessere psichico causati da un’eccessiva solitudine. Per i bambini e i ragazzi l’attività sportiva aiuta a relazionarsi con gli altri, stimolando le interazioni sociali e contrastando una serie di disturbi psicosomatici che possono verificarsi nell’età infantile e puberale. Inoltre, l’esercizio fisico rafforza i valori sociali più importanti, aiutando ad adottare un approccio positivo nella vita con ricadute positive sullo studio e il rispetto degli altri.





Nonostante l’attività fisica assicuri numerosi e importanti benefici ad ogni età, è fondamentale rispettare alcune indicazioni per adeguare l’esercizio fisico alle esigenze fisiche e all’età. Ecco alcuni suggerimenti utili forniti dal Ministero della Salute*, attraverso le Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione. Bambini e adolescenti: 1) Dai 3 ai 5 anni è opportuno che il bambino svolga attività motorie in grado di sostenere lo sviluppo, per migliorare le prestazioni motorie e il coordinamento. 2) Dai 5 ai 17 anni è consigliata un’attività fisica di almeno 60 minuti ripetuta 3 volte alla settimana, incentrata soprattutto sull’esercizio aerobico. Adulti? 3) In età adulta è importante svolgere attività fisica per almeno 150 minuti alla settimana, alternando esercizi di tipo aerobico con allenamenti più vigorosi di media e alta intensità. 4) Anche per gli anziani è consigliata un’attività fisica di almeno 150 minuti la settimana, svolgendo esercizi aerobici di intensità leggera o moderata. L’elevato valore dello sport per il benessere psicofisico può tuttavia aumentare il rischio di infortuni, soprattutto quando non viene praticato in modo corretto o in caso di incidenti.





Oggi l’evidenza scientifica nei confronti dei benefici dello sport è ormai consolidata, infatti è noto e comprovato come l’attività fisica garantisca importanti vantaggi per la salute. Ciò vale per le persone di tutte le età, sebbene sia fondamentale fare esercizi adeguati alle proprie condizioni fisiche. Al contrario, una vita sedentaria e l’assenza di attività motoria comportano una serie di rischi gravi per la salute, sia diretti come patologie e disturbi, sia indiretti come le conseguenze legate all’obesità. Fare sport è indispensabile per un corretto benessere fisico e mentale, in quanto aiuta a seguire uno stile di vita sano, riduce il livello di stress e diminuisce il rischio di malattie e disturbi.