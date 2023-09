Dal primo ottobre 10% di sconto "tricolore" sulla spesa - Meloni lancia l'iniziativa anti-inflazione: "Orgogliosa del patto su prezzi calmierati"

Il premier Giorgia Meloni ha firmato un patto anti-inflazione focalizzato sui principali beni di consumo, garantendo prezzi ribassati o calmierati per prodotti alimentari di base. Durante la firma a Palazzo Chigi, Meloni ha dichiarato: "Questa è un'iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa." Il Ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, annuncia l'avvio del "trimestre anti-inflazione" da domenica, in cui prodotti di prima necessità, alimentari e non, saranno scontati del 10% in migliaia di supermercati.





Questi beni saranno facilmente riconoscibili grazie a un bollino tricolore. La Presidente Meloni ha evidenziato il valore simbolico dell'iniziativa: "Credo sinceramente che questa iniziativa vada al di là del valore economico che ha. È un bel messaggio alla nazione, un segnale di solidarietà e di capacità dell'Italia di collaborare in momenti di difficoltà." Il ministro Urso ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che coprirà l'intero periodo natalizio: "I prodotti calmierati saranno sia alimentari che di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia."





Dal 1° ottobre al 31 dicembre, numerosi beni di prima necessità avranno uno sconto del 10%. Si stima un risparmio medio per famiglia di 150 euro sulla spesa totale e di 100 euro per la sola spesa alimentare. Questi prodotti, oggetto di una campagna pubblicitaria finanziata dalla presidenza del Consiglio, avranno un apposito bollino tricolore "anti-inflazione" autorizzato dal governo. È una notizia che riscalda il cuore, specialmente in questi tempi duri, offrendo una boccata d'aria alle famiglie italiane in difficoltà.

In un periodo particolarmente difficile, con la pressione del caro-vita, una ventata di sollievo arriva per le famiglie italiane.