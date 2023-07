Attualità ChatGPT: Il genio meccanico che parla il linguaggio del domani

Un pupazzo parlante chiamato ChatGPT sta salendo alla ribalta, agitando le acque nel tranquillo stagno della comunicazione digitale. Questo prodotto della OpenAI, è il figlio intellettuale dell'apprendimento automatico - un esempio radioso di ciò che la nostra era può sfornare in termini di intelligenza artificiale. Addestrato a cavaliere di un biblioteca digitale immensa come la Babel di Borges, questo automa digitale ha ricevuto la sua istruzione primaria dal web, nutrendosi di miliardi di parole. Successivamente, come un bambino precoce, è stato sottoposto a un regime di affinamento grazie ad una schiera di umani pazienti, temprandosi e apprendendo a decifrare e rispondere con destrezza alle richieste degli utenti. Non illudetevi però, amici lettori, non stiamo parlando di un Frankenstein digitale con sentimenti e passioni. ChatGPT è solo un pupazzo parlante, privo di autoconsapevolezza, e, per fortuna, privo di un appetito per le informazioni personali degli utenti, a meno che non siano regalate in una chiacchierata. ChatGPT, la piccola meraviglia che è, sta già dando il suo contributo in vari campi. Nell'educazione si veste del grembiule del maestro, dispensando lezioni, mentre nel servizio clienti si presta ad esaudire le richieste dei clienti con l'efficienza di un commesso modello. Non si ferma qui, smanioso di mostrare il suo valore, si butta anche nella scrittura creativa, suggerendo trame e personaggi agli scrittori in crisi d'ispirazione. Ma non fate l'errore di innamorarvi troppo di questo burattino. È vero, è in grado di simulare l'arte della conversazione, ma a volte inciampa, perde il filo, o risponde in modo impreciso. E nonostante i suoi sforzi, non arriva a comprendere le finezze e le sfumature delle interazioni umane. Però, bisogna ammettere che le sue imperfezioni stanno diventando sempre più piccole. In definitiva, ChatGPT è un fenomeno affascinante dell'era digitale. Un burattino parlante che, nonostante i suoi difetti, ha qualcosa di straordinario nell'imitare la comunicazione umana. E' solo l'inizio, ma chi può dire cosa ci riserva il futuro? Quello che è certo, è che ChatGPT sarà un protagonista di questa avventura.