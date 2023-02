Perché scegliere una vacanza in catamarano

Sono davvero tante le ragioni per le quali una vacanza in catamarano è destinata a rivelarsi un’esperienza di viaggio unica e memorabile. Ma che cosa cambia fra un giro in barca a vela e delle vacanze in catamarano ? Prima di tutto, il fatto che una barca a vela è immersa nell’acqua, mentre il catamarano è solo appoggiato sull’acqua: ciò vuol dire che esso scivola sulla superficie, il che si traduce in una navigazione lineare e costante. Il cambio dei venti non è troppo influente, e il catamarano non si inclina neppure quando ci sono forti spinte. In qualunque condizione, dunque, lo scafo resta stabile e dritto, garantendo una maggiore sicurezza alle persone che sono a bordo. Anche chi non è abituato a navigare pertanto non corre il rischio di soffrire il mal di mare se si trova su un catamarano. Insomma, il mare può essere vissuto nel modo più piacevole e tranquillo possibile.

Le caratteristiche di un catamarano

Il catamarano rappresenta una tipologia di imbarcazione molto diversa rispetto alle altre, sia dal punto di vista delle dimensioni che per ciò che concerne il modo di navigare sull’acqua. Il comfort e la stabilità sono garantiti anche nel caso di cattive condizioni meteo. A livello strutturale, un catamarano è composto da due scafi: il che assicura una stabilità ottimale e permette di godere di più spazio a bordo. Rispetto ad altre imbarcazioni leggere, gli interni sono grandi.

Come è fatta questa imbarcazione

A dispetto della sua stazza, comunque, un catamarano si dimostra alquanto agile in ogni manovra. Si ha a che fare con cabine decisamente più spaziose, che possono essere paragonate a camere vere e proprie. Inoltre lo spazio riservato al pranzo è più grande rispetto a quello a disposizione sulle altre barche. Ecco spiegati i motivi per i quali dedicarsi a un viaggio in catamarano vuol dire poter beneficiare di un viaggio stabile e al contempo confortevole. La comodità è uno dei più evidenti punti di forza di un catamarano, che permette di rilassarsi in tanti modi diversi, per esempio cenando sotto il cielo di una notte stellata o più semplicemente prendendo il sole.

Una casa galleggiante

È un po’ come avere a che fare con una casa che galleggia e scivola sul mare: una piccola abitazione, con tanto di zona notte e di cucina, dove la velocità si combina con la sicurezza. Si tratta di una barca tanto elegante quanto spaziosa, fermo restando che è possibile, a seconda del budget di cui si dispone, contattare un equipaggio con tanto di cuoco e skipper. Insomma, il turista non ha niente di cui preoccuparsi perché pensano a tutto i naviganti con la loro professionalità e la loro esperienza. Sia chiaro, però: i veri lupi di mare hanno comunque l’opportunità di noleggiare il catamarano senza equipaggio occupandosi della sua gestione in prima persona.

Alla scoperta di paesaggi unici

La libertà che viene concessa da una barca come un catamarano è unica nel suo genere: proprio ciò che ci vuole per andare alla scoperta di paesaggi da sogno, fra spiagge isolate e panorami che sembrano un piccolo paradiso terrestre. Tra uno scoglio e l’altro si nascondono spesso calette fantastiche che possono essere raggiunte unicamente via mare, con spiagge di sabbia dorata e molto fine: contesti dove a dominare sono solo la quiete, la bellezza e la tranquillità. Ma ci sono anche altre ragioni per le quali vale la pena di organizzare un viaggio in catamarano, a cominciare dalla possibilità di osservare da vicino flora e fauna diversi da quelli a cui si è abituati. Basti pensare ai delfini, ma gli esempi che si potrebbero citare sono davvero tanti.

Comfort assicurato

Se non si è esperti di viaggi in barca, è bene rasserenarsi: una vacanza in catamarano è garanzia di massimo comfort. Il motivo è presto detto: stiamo parlando di un tipo di imbarcazione che mette a disposizione tutti gli strumenti di cui si può aver bisogno per una vacanza, con spazi ampi a sufficienza per consentire a tutti di sentirsi a proprio agio. Che si viaggi in Italia o all’estero, l’esperienza è sempre indimenticabile: nei nostri mari, per esempio, si potrebbe navigare attorno alle acque della Maddalena, in Sardegna.