L’estate 2022 in Sardegna è stata a dir poco sensazionale, tra belle giornate di sole e mare da favola, turisti e residenti hanno potuto vivere i mesi più caldi in un clima positivo e di festa. Anche la fortuna ha premiato la Sardegna con estrazioni e tagliandi vincenti, ed in particolare la meravigliosa Alghero, sulla rinomata “Riviera del Corallo” in provincia di Sassari (qui il codice vincente del 16 luglio).



Ma ricordiamoci che prima di tutto, questa città sulla costa nord-occidentale della Sardegna è una celebrazione della bellezza. Circondata da antiche mura, è nota per il suo centro storico lastricato. I suoi edifici catalani in stile gotico includono la Cattedrale di Santa Maria, con un imponente campanile, Palazzo Guillot e la Chiesa di San Francesco, risalente al XIV secolo. La vicina Chiesa di San Michele vanta una colorata cupola decorata con piastrelle. Il Museo del Corallo di Alghero espone coralli rossi.

L’estate 2022 di Alghero è stata animata con eventi adatti a tutti: dai concerti alle mostre, dai festival fino ad arrivare al circo!

Sono ancora in corso infatti il Mamatita Festival, dal 31 agosto al 23 settembre 2022 e il Circo Rinaldo Orfei, dal 15 al 26 settembre 2022!

Tra i concerti, da segnalare sicuramente quello che si è tenuto il 20 agosto scorso, del noto cantante Rkomi, all’Anfiteatro Maria Pia. Per il cantante un periodo d’oro e un nuovo impegno stimolante all’orizzonte. Sarà infatti tra i giudici della nuova edizione di X Factor, in partenza a metà settembre, su Sky Uno. Dai casting -in partenza il 15 settembre prossimo- Rkomi sarà accanto a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico, per trovare il nuovo vincitore di questa edizione tutta rinnovata del talent show.

Da segnalare ancora, tra gli eventi positivi dell’estate di Alghero, un nuovissimo festival. Scenario di questo nuovo contest è proprio l’antica terra sarda. Dal 9 all’11 settembre 2022 all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero si è tenuta la prima edizione dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT.

Un vero e proprio happening musicale iniziato al tramonto accompagnando il pubblico presente fin nella notte algherese. Ogni serata è stata aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale si sono iscritti 538 artisti. Durante le tre serate dell’Alghero Music Spotlight è stato, inoltre, possibile degustare i vini della cantina e ricevere informazioni sui prodotti vitivinicoli, sempre più simbolo del territorio algherese.

Un’estate boom questa del 2022 per Alghero, la Riviera del Corallo si conferma la porta d’oro del turismo in Sardegna con un 2022 che sarà ricordato per l’alto numero di presenze di villeggianti italiani e stranieri che per tre mesi hanno preso d’assalto spiagge, ristoranti hotl e b&b. E mentre la bella stagione volge al termine, in città proseguono gli eventi che hanno come obiettivo quello di prolungare l’estate: da quelli sportivi come il tennis internazionale in carrozzina ai concerti.

Ricordiamo infine il Festival del Mediterraneo “Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna”, una rassegna di eventi ad Alghero e in altri centri del Nord Sardegna (Sassari e Ozieri) che si tiene a partire da maggio 2022 fino al mese di ottobre. Gli appuntamenti si basano su 3 date principali: la XXII Rassegna Internazionale Organistica 2022; l’XI Master Internazionale di Perfezionamento per Strumenti a Fiato “Riviera del Corallo” e la XIV edizione delle Conferenze-Concerto 2022, “El Senyal del Judici”.