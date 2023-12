Gratta e vinci: ancora due grandi vincite in Sicilia

Quando si apprendono queste notizie non si può fare a meno di sperare che le vincite siano andare a persone che ne avevano davvero bisogno. Perché è vero, tutti noi potremmo beneficiare di tali somme, ma c'è sempre qualcuno che ne ha bisogno più di altri.

Potrebbe essere questo il caso del biglietto vincente trovato a Comiso, comune di circa 30 mila abitanti del libero consorzio comunale di Ragusa, dove un fortunato giocatore ha trovato la somma di 500 mila euro con un biglietto di soli 5€. Si tratta di un moltiplicatore pari a centomila volte (100.000x) la spesa iniziale. Un’eventualità più unica che rara, e in effetti la probabilità di vincita è pari a uno ogni 6 milioni di biglietti venduti.

Stiamo parlando del Gratta e Vinci il Miliardario, storico biglietto che più volte ha reso felici i giocatori più tradizionali anche se, per i più intraprendenti, si aprono nuovi orizzonti grazie ai gratta vinci online , in tutto e per tutto uguali a quelli che trovi in tabaccheria, ma grattabili direttamente dallo smartphone. Il biglietto contiene, oltre al premio massimo appena annunciato, anche premi dal valore di 300mila euro, 100mila euro, 10mila euro, mille euro e via via arrivando al costo di giocata, con una probabilità pari a uno ogni 8,2 biglietti venduti.

Non si sa molto del fortunato vincitore che ha trovato il biglietto vincente. Sappiamo però che l’acquisto è stato fatto nella tabaccheria di Gina Romano, in Via degli Eucalipti numero 34. Casualità ha voluto che, proprio quest’anno, l’attività abbia compiuto cento anni, e quale miglior modo per festeggiare se non elargire premi ai clienti?

In fatto di regali, anche il bar tabacchi dei fratelli Russo non scherza. Il rivenditore palermitano, sito in via Giuseppe Pitrè n°89, ha infatti venduto un biglietto della serie Numerissimi che ha fatto vincere altri 500mila euro ad un anonimo giocatore. Premi che sembrano persino pochi in confronto ai 5 milioni di Suni, ma che in realtà fanno molto piacere.

Il costo del biglietto Numerissimi è pari a 5€, dunque il moltiplicatore associato alla vincita è lo stesso. Quello che cambia è la probabilità di vittoria, pari a uno ogni 7,6 milioni di biglietti venduti, e le regole del gioco. Simile al Miliardario, anche in Numerissimi è presente un’area dedicata ai “Numeri Vincenti”, ma la corrispondenza numerica va cercata nelle otto righe di numeri posti sulla destra del biglietto. Se una o più giocate sono completate si vince il premio o la somma dei premi indicati. Se è presente il numero “bonus x2” si vince l’importo indicato moltiplicato due volte.

Anche Numerissimi può essere giocato online con le stesse regole del biglietto cartaceo e, come per il Miliardario, è anche possibile giocare nella versione demo di prova totalmente gratuita. Per farlo basta collegarsi a uno dei tanti rivenditori online e cliccare sul tasto demo. Ovviamente, le vincite accumulate non potranno essere in alcun modo prelevate, a meno di giocare con soldi reali.

Sull’identità del giocatore palermitano non si sa nulla e di certo sarà scattata la “caccia all’uomo” per condividere almeno in parte tanta fortuna. Neanche il titolare dell’esercizio ha saputo fornire informazioni in merito, ma ha augurato tramite social tanti auguri per un futuro migliore all’anonimo vincitore. Noi non possiamo far altro che unirci ai suoi auguri sperando, come detto in apertura, che questi soldi possano portare davvero tanta felicità a chi ne ha bisogno e che riescano a migliorare la condizione di vita non solo del vincitore, ma anche dei suoi parenti più prossimi.