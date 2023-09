Viaggio in Indonesia: cosa sapere prima di partire?

L'Indonesia è un Paese unico al mondo, capace di offrire ai turisti un'esperienza davvero speciale, non solo per le sue mille bellezze paesaggistiche ma anche per la sua incredibile versatilità. Questo stato arcipelago, composto da oltre 17 mila isole, rappresenta una di quelle opportunità da cogliere al volo, quando si ha il tempo, lo spazio e il budget per organizzare una vacanza degna di questo nome. Però, come avviene per molti altri Paesi, conviene sempre partire preparati. Ecco perché oggi scopriremo insieme le informazioni importanti da conoscere prima di partire per l’Indonesia.

Il clima indonesiano? Equatoriale

L'Indonesia ha un clima equatoriale durante tutto l'anno, caratterizzato da temperature alte, piogge abbondanti e un'umidità decisamente elevata. Le temperature medie giornaliere variano poco durante l'anno, situandosi tra i 26 e i 30 gradi. Le precipitazioni, spesso intense ma brevi, sono un elemento tipico dell'Indonesia, soprattutto nel periodo monsonico. Per questo motivo, quando si pianifica il viaggio, è bene considerare la possibilità di ritrovarsi a dover affrontare un caldo molto afoso e le già citate piogge, il che richiede un abbigliamento ad hoc. Il periodo migliore per visitare l'Indonesia è a cavallo tra ottobre e maggio, quando le precipitazioni sono meno frequenti e il caldo meno oppressivo.

Viaggiare sicuri in Indonesia

L'Indonesia è un Paese relativamente tranquillo, eccezion fatta per alcune zone sconsigliate ai turisti, più che altro per una questione religiosa. Nell'area di Aceh, ad esempio, devono essere rispettate tutte le norme musulmane. Anche presso le città principali indonesiane, come nel caso di Lombok e Bali, è bene fare molta attenzione in caso di manifestazioni di origine religiosa, perché potrebbero nascere dei problemi. Ci sono comunque altre aree che devono essere evitate dai turisti. Si fa ad esempio riferimento alle Molucche meridionali, come sempre per motivi religiosi, e al Manado, dove si sconsiglia di fare gite in barca per via della pirateria islamica. Infine, le visite in Papua dovrebbero essere organizzate informandosi prima presso le autorità locali, affidandosi soltanto a tour operator autorizzati ed evitando di accettare proposte da parte di sconosciuti.

Polizze assicurative e documenti richiesti in Indonesia

Inoltre, per viaggiare sicuri in Indonesia, si consiglia caldamente di stipulare una polizza assicurativa per la copertura sanitaria al fine di evitare spiacevoli sorprese. Questa offre la possibilità di coprire tutte le spese mediche sostenute nel Paese e di ricevere un’assistenza adeguata senza sorprese economiche a fine trattamento. Prima di proseguire, inoltre, è importante sottolineare che per ottenere l'ingresso nel Paese è necessario avere un passaporto in corso di validità e il visto di ingresso. Infine, non sono previste vaccinazioni obbligatorie, se non quella contro la febbre gialla, ma solo da parte dei turisti provenienti da zone a rischio (non l’Italia).

Altri suggerimenti per chi visita l'Indonesia

Quando si visita l'Indonesia è importante tenere presente altre considerazioni pratiche per evitare qualsiasi difficoltà o problema. Se si desidera provare la cucina locale, ad esempio, bisogna fare molta attenzione all'affidabilità del ristorante, dato che potrebbero verificarsi delle problematiche a livello di igiene e di pulizia dei cibi. Per quanto riguarda l'acqua, è sempre meglio optare per le bottigliette invece di quella del rubinetto. Infine, è importantissimo rispettare le usanze e le tradizioni locali al fine di evitare incomprensioni e spiacevoli fraintendimenti.