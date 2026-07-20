Alghero: Rottamazione Quinquies e accesso ai servizi digitali, la guida del dott. Marco Spirito

L’ennesima sanatoria bussa alle porte dei contribuenti. Ad Alghero, il labirinto normativo della "Rottamazione Quinquies" si scontra con l'altrettanto insidioso ostacolo della burocrazia telematica. Non basta più, infatti, aderire al piano di rientro; occorre saperlo formalizzare attraverso piattaforme digitali che, per farraginosità, spesso scoraggiano anche i più pazienti.

A gettare una scialuppa di salvataggio in questo mare di fredda tecnologia e scartoffie virtuali interviene il dottor Marco Spirito, autore di un tempestivo video tutorial. Una guida pragmatica e asciutta, lontana dai consueti bizantinismi ministeriali, pensata per prendere per mano il cittadino e condurlo, passaggio dopo passaggio, alla corretta regolarizzazione della propria posizione debitoria.

L'iniziativa si rivela uno strumento essenziale per navigare i portali della Pubblica Amministrazione, colmando, di fatto, quel vuoto comunicativo tra l'ente esattore e un contribuente sempre più spesso lasciato solo di fronte a uno schermo. Un antidoto pratico contro l'esclusione digitale. Qui sotto il link del video.

