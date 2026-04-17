Informazioni Utili Alghero: Avviso di chiamata d'imbarco per un mozzo sui pescherecci della "Nonno Giovanni"

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha diramato un avviso ufficiale per una chiamata d'imbarco, redatto ai sensi dell'articolo 318 del Codice della Navigazione. La ricerca è rivolta a un marittimo comunitario da impiegare con la qualifica lavorativa di mozzo per attività di pesca costiera. Il candidato individuato prenderà servizio a bordo delle unità da pesca gestite dalla società "NONNO GIOVANNI SOC. COOP.", imbarcazioni regolarmente iscritte nei registri navali (RR.NN.MM. & GG.) della Capitaneria di Alghero.



Il documento reca la firma digitale del Comandante tenente di vascello. (CP) Gianluca De Luca, apposta in data 17 aprile 2026. Tutti i marittimi interessati a cogliere questa opportunità lavorativa dovranno presentarsi fisicamente presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, con sede in Via Eleonora d'Arborea n. 2. Il termine massimo fissato per comunicare la propria disponibilità è stabilito entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22 aprile 2026. Al momento della presentazione in ufficio, i candidati dovranno essere obbligatoriamente muniti dei seguenti documenti in corso di validità: Regolari Libretti o Fogli di Ricognizione marittima.



Tutti i certificati sanitari specificamente previsti e richiesti per la mansione. Nel documento ufficiale viene infine precisato che, in caso di esito negativo della chiamata e di mancato riscontro da parte di marittimi disponibili, la Capitaneria procederà d'ufficio all'avvio del conseguente iter procedurale, così come previsto dal già citato art. 318 del Codice della Navigazione.