Il fisco nel taschino: la Secal e l'insidia dell'esattore digitale

Mettiamo subito in chiaro una regola aurea dei nostri tempi: il fisco non manda messaggini sul cellulare per chiedervi il numero di conto corrente. Se accade, non è la burocrazia che si è improvvisamente modernizzata, ma siete di fronte a un tentativo di frode. Ed è esattamente quello che sta succedendo in queste ore ad Alghero, dove la Secal, la società partecipata del Comune che per conto di Palazzo Civico incassa i tributi cittadini, dall'Imu alla Tari, ha dovuto diramare un’allerta urgente.

Il raggiro viaggia sui telefoni e gli addetti ai lavori lo chiamano smishing, una crasi tra SMS e phishing (la classica "pesca" di dati illeciti su internet). In parole povere, funziona così: i truffatori inviano messaggi di testo spacciandosi per l'ente di riscossione algherese. Avvisano l'ignaro cittadino di un presunto debito o di una pratica in sospeso e lo invitano a cliccare su un link, con lo scopo di fargli inserire dati personali o, peggio, le coordinate bancarie per un pagamento non dovuto.

La smentita della società è netta. Dagli uffici precisano con fermezza che la Secal «non invia SMS contenenti richieste di pagamento o per l’inserimento di dati sensibili» e che «tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali verificabili». Insomma, le cartelle e i solleciti veri continuano a viaggiare sui binari tradizionali e tracciabili, non certo tra i caratteri frettolosi di una chat.

La difesa contro questi predoni digitali è tutta affidata al sano buonsenso. Le raccomandazioni dell'ente sono categoriche: ignorare i link sospetti, tenere per sé password e numeri di carta di credito e denunciare i tentativi di truffa alle autorità.

Se vi assale il dubbio amletico di avere davvero qualche pendenza col Comune, la soluzione non è affidarsi al telefono, ma rivolgersi direttamente agli sportelli ufficiali della Secal. La macchina pubblica ha indubbiamente i suoi difetti, ma non ha mai la fretta isterica del truffatore informatico: se dovete dei soldi alle casse comunali, state certi che la notifica vera saprà come trovarvi, con i suoi tempi e i suoi timbri, senza chiedervi di cliccare su uno schermo.