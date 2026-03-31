Sassari, giovedì rubinetti a secco in cinque quartieri: via ai lavori sulla nuova rete idrica di via Savoia

Interruzione programmata dalle 9 alle 18 per il collegamento delle tubature. I cantieri Abbanoa, finanziati dal Pnrr con 6,6 milioni di euro, mirano a sostituire 7 chilometri di rete colabrodo in città.

di Pasqualino Trubia

Giovedì 2 aprile i residenti di cinque quartieri sassaresi dovranno fare i conti con i rubinetti a secco. I tecnici di Abbanoa staccheranno l'erogazione idrica dalle 9 del mattino fino alle 18 per consentire il collegamento della nuova condotta appena posata in via Savoia.

Il blocco riguarderà la linea adduttrice principale. Fermando il flusso verso il serbatoio cittadino, la conseguenza diretta per gli utenti si tradurrà in drastici cali di pressione e vere e proprie interruzioni del servizio.

La mappa dei disagi Le zone direttamente colpite dai lavori di giovedì saranno: Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Alto, Sassari 2 e Badde Pedrosa.

I tecnici prevedono di concludere le operazioni e riaprire le valvole per le ore 18, ma la rete potrebbe riempirsi in anticipo qualora l'intervento dovesse procedere più spedito del previsto. I comunicati degli enti gestori avvertono sempre che, alla ripresa del servizio, l'acqua "potrebbe essere transitoriamente torbida". Perché accade? Quando le grandi tubature vengono svuotate per i lavori, l'acqua defluisce e le pareti interne si asciugano. Al momento della riapertura, l'acqua immessa a forte pressione spinge via l'aria e solleva i naturali depositi minerali (ferro e manganese) presenti sul fondo e sulle pareti dei tubi vecchi. Basterà far scorrere l'acqua dal rubinetto per qualche minuto per vederla tornare limpida.

Il piano da 6,6 milioni contro le perdite Il cantiere di via Savoia non è un rattoppo isolato. È uno dei tasselli chiave del grande piano di efficientamento delle reti idriche cittadine. Sul piatto ci sono 6,6 milioni di euro (intercettati da Abbanoa tramite i fondi europei del Pnrr) destinati esclusivamente a Sassari.

L'obiettivo è drastico e atteso da decenni: smantellare e sostituire integralmente oltre 7 chilometri di vecchie tubature ormai inadeguate, sottodimensionate o usurate dal tempo. Vere e proprie reti "colabrodo" che disperdono la risorsa idrica nel sottosuolo. L'elenco delle strade coinvolte in questo maxi-appalto sfiora le quaranta vie cittadine.

Per qualsiasi guasto o anomalia prolungata alla ripresa del servizio, il gestore ricorda che è attivo 24 ore su 24 il numero verde gratuito 800.022.040.