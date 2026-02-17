Sassari, microchip gratis in via Poligono: 40 posti, chi prima arriva entra

Sassari – Martedì 24 febbraio si torna a registrare i cani. L'appuntamento è nei locali dell’ex circoscrizione di via Poligono. Si comincia alle 9, si finisce alle 11. O prima, se finiscono i posti.

L'iniziativa parte dalla Asl e dal Comune per combattere il randagismo. Non serve prenotare. Passano i primi 40 in fila. La precedenza spetta ai residenti o domiciliati a Sassari.

Le regole Gli animali devono essere puliti, senza pulci o zecche. Per le taglie grosse o i cani aggressivi serve la museruola. Il padrone si presenti con documento d'identità, codice fiscale e la scheda anagrafica già stampata e compilata (si scarica dal sito del Comune, sezione Ambiente).

Il limite Ogni persona può portare al massimo 4 cani. Chi ne ha di più deve aspettare la fine della mattinata: se avanzano microchip si procede, altrimenti si torna a casa. Il dispositivo è obbligatorio per legge e serve a identificare l'animale in caso di furto o smarrimento. Per informazioni c'è il numero 079279630 o la mail canilecomunale@comune.sassari.it.