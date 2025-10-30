Alghero: navetta gratuita per il cimitero l’1 e 2 novembre

Nei giorni di Ognissanti e dei Defunti il Comune, con la cooperativa Barbara B., mette a disposizione un servizio navetta gratuito da e per il cimitero. Autobus da 30 posti, corse semplici e ravvicinate: al mattino alle 9, alle 10 e alle 11; al pomeriggio alle 14 e alle 15. Andata e ritorno, senza rompicapi.

Il percorso è lineare: partenza dal piazzale delle scuole di via Malta, vicino all’Istituto “Maria Carta”; fermata intermedia in via Sassari–Scalo Tarantello; arrivo fronte via Vittorio Emanuele, all’ingresso del cimitero. Rientro sulle stesse fermate, in ordine inverso.

Per informazioni c’è un numero diretto: 340 83 93 944. Un servizio piccolo ma utile: meno traffico, meno stress e più tempo per chi si va a salutare.