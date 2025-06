Capoterra, lavori alla rete idrica in via Mazzini: erogazione sospesa martedì 24 giugno dalle 8 alle 17

Le tubature non fanno notizia, finché non smettono di portare acqua. E allora sì che diventano protagoniste. Martedì 24 giugno 2025, dalle 8 alle 17, i rubinetti potrebbero zittirsi nel cuore di Capoterra, dove i tecnici di Abbanoa interverranno per il collegamento di un nuovo tratto di rete idrica in via Mazzini.

L’intervento – parte del più ampio programma di efficientamento delle infrastrutture idriche comunali – interesserà due nodi strategici: gli incroci di via Mazzini con via Baracca e via Battisti. Lavori necessari, si dirà, ma con effetti immediati sul quotidiano.

Durante le operazioni sono previsti cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio nelle zone comprese tra via Cagliari, via Milano e via Emanuela Loi. Una fetta ampia dell’abitato, dunque, dovrà fare i conti per qualche ora con lavatrici ferme, docce a metà e caffè a secco.

Il gestore avverte che, a lavori conclusi, l’erogazione riprenderà regolarmente, ma con una nota di prudenza: l’acqua, al ritorno, potrebbe risultare temporaneamente torbida, effetto collaterale fisiologico del riempimento delle tubazioni svuotate. “Sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo”, fanno sapere da Abbanoa.

In caso di anomalie, il servizio guasti risponde al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Per un giorno, quindi, conviene fare scorta d’acqua, pazientare e ricordare che anche sotto l’asfalto scorrono le arterie vitali di una città. E che – come sempre accade in Italia – è quando si aggiusta il vecchio che ci si accorge della sua importanza.