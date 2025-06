Tempio Pausania: nuovi collegamenti per la rete idrica, lavori giovedì 19 giugno

Prosegue il programma di riqualificazione delle reti idriche a Tempio Pausania. Giovedì 19 giugno 2025, dalle 8.15 alle 18, le squadre di Abbanoa procederanno al collegamento delle nuove condotte realizzate nelle vie Grazia Deledda, Demartis, Farina, Angioy, Di Vittorio, Satta ed Enrico Costa. L’intervento richiederà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica nelle zone interessate, con possibili cali di pressione e interruzioni.

L’operazione rientra nel più ampio appalto di riqualificazione finanziato con il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), che per Tempio Pausania prevede un investimento di circa 5 milioni di euro. Il progetto complessivo prevede la sostituzione integrale di 5,5 chilometri di vecchie condotte e la posa di ulteriori 200 metri di nuove tubazioni. Le strade coinvolte sono state selezionate a seguito di uno studio dettagliato sullo schema idrico cittadino, costituito da 68 chilometri di rete alimentati dai serbatoi di Lu Ciaccaru, via Demartis, Pischinaccia e da una vasca di disconnessione.

Negli ultimi anni, numerosi cantieri hanno già interessato il territorio, con la sostituzione di tratti critici e l’impiego di moderne condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce maggiore sicurezza e durata nel tempo. Le opere in corso puntano ora all’ulteriore efficientamento idraulico, energetico e gestionale dell’intero sistema di distribuzione.

Parallelamente, in città procedono anche i lavori del progetto per il riassetto del sistema idropotabile dell’Alta Gallura, che coinvolge Tempio Pausania, Aggius, Bortigiadas, Calangianus e Luras. Il piano prevede il collegamento alla diga di Monte di Deu, un nuovo impianto di potabilizzazione e una nuova rete di adduzione. L’investimento, superiore ai 16 milioni di euro, rappresenta uno degli interventi più rilevanti in Sardegna nel settore idrico e promette di migliorare sensibilmente la qualità del servizio nei territori interessati.

Abbanoa informa che, al termine dei lavori, l’erogazione sarà ripristinata gradualmente. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde 800.022.040, operativo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentare temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.