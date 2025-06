Alghero: scatta il senso unico verso Bombarde e Lazzaretto, attivo fino al 30 settembre

Come ogni estate che si rispetti, ad Alghero non fioriscono soltanto i fichi d’India e i parcheggiatori improvvisati. Con la stagione balneare alle porte, torna puntuale anche il senso unico di marcia sulla strada delle Bombarde e del Lazzaretto, ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario viario cittadino, tanto atteso quanto inevitabile.

Dal 2 giugno e fino al 30 settembre, la viabilità cambia volto sulla strada vicinale delle Bombarde, quella del Lazzaretto e la cosiddetta Lo Camì: una scelta maturata per gestire l’aumento del traffico veicolare diretto ai due litorali, meta prediletta di turisti, gitanti della domenica e auto con tettuccio abbassato e musica a palla.

L’ingresso, come da tradizione, avviene dalla Strada Statale 127 bis, con obbligo di proseguire verso mare senza possibilità di inversione. A vigilare sul rispetto dell’ordinanza, firmata dal dirigente del settore competente, ci saranno i cartelli nuovi di zecca, installati in questi giorni dalla società partecipata “Alghero In House”, che ha completato l’intervento di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

La misura non si limita al solo senso unico: l’ordinanza prevede anche il divieto di sosta permanente con zona rimozione e limite massimo di velocità fissato a 30 km/h. Regole pensate per tutelare la sicurezza dei tanti pedoni e ciclisti che in estate si avventurano su quel tratto, dove il traffico sa essere meno paziente del sole.

Per Alghero è una routine ormai collaudata, ma non per questo meno necessaria: ogni estate, il tratto Bombarde-Lazzaretto si trasforma in una corsia a senso unico anche per il buonsenso. In attesa delle future promesse sul trasporto pubblico potenziato, sulla viabilità alternativa e sul nodo parcheggi, la città risponde con ciò che ha: una segnaletica chiara, qualche multa ben assestata e l’abitudine a convivere con il traffico balneare.