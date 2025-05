Finance Day Sardegna: il 15 maggio a Sassari l’evento “Dentro la finanza d’impresa” per imprese e giovani

Il prossimo 15 maggio, la Camera di Commercio di Sassari, in rappresentanza del sistema camerale sardo, promuove una giornata interamente dedicata al mondo della finanza e dell’innovazione: il Finance Day Sardegna, con un doppio appuntamento rivolto sia al mondo scolastico sia a quello imprenditoriale.

La mattina sarà dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della cultura finanziaria, dell’imprenditorialità e dell’accesso al credito. Un momento formativo pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della gestione consapevole delle risorse economiche, in un’ottica di educazione civica e avvicinamento al mondo del lavoro.

Il pomeriggio, a partire dalle 15:00 presso la sede di Promocamera a Sassari, si terrà invece l’incontro “Dentro la Finanza d’Impresa”, un’occasione di confronto e approfondimento dedicata a imprese, professionisti, stakeholder economici ed enti pubblici. Il focus sarà l’evoluzione degli strumenti finanziari a disposizione delle PMI e il bilancio del percorso avviato con il progetto HUB4FIN.

HUB4FIN, parte integrante dello Spoke 4 del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con risorse del PNRR, si configura come un centro sperimentale di accompagnamento alla finanza. Obiettivo: supportare le piccole e medie imprese sarde nell’accesso al credito attraverso percorsi personalizzati di coaching e mentoring, facilitando l’uso di strumenti alternativi come il crowdfunding, il private equity e il venture capital.

Durante l’evento, saranno presentati i risultati raggiunti finora e annunciati i prossimi sviluppi del progetto, in sinergia con le Università di Sassari e Cagliari, il Banco di Sardegna e le Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e Nuoro.

Attraverso il Finance Day, la Camera di Commercio intende rafforzare il legame tra educazione finanziaria, sviluppo imprenditoriale e innovazione, offrendo strumenti e competenze per affrontare con maggiore consapevolezza e solidità le sfide di un mercato sempre più complesso e dinamico.

L’evento si svolgerà esclusivamente in presenza. Le imprese e gli interessati possono consultare il portale www.hub4fin.it per ulteriori informazioni e modalità di adesione ai percorsi previsti.