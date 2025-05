HUB4FIN: nuove opportunità finanziarie per l’innovazione delle PMI sarde

Un percorso gratuito di coaching e mentoring, accesso a strumenti finanziari innovativi, supporto personalizzato per la realizzazione di progetti d’impresa. Sono questi i pilastri di HUB4FIN, il nuovo progetto promosso dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno del PNRR (Missione 4, Componente 2).

L’iniziativa, presentata ufficialmente lo scorso aprile, nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le piccole e medie imprese della Sardegna in un momento cruciale di trasformazione, in cui la capacità di innovare prodotti, processi e strategie finanziarie è diventata un fattore determinante per restare competitivi in un mercato sempre più complesso.

Secondo i dati illustrati, solo il 40,1% delle imprese sarde ha investito in attività innovative negli ultimi anni, un dato che evidenzia il bisogno urgente di strumenti e percorsi strutturati capaci di stimolare il cambiamento. HUB4FIN si propone come risposta concreta, offrendo alle aziende selezionate un affiancamento su misura da parte di Coach ed Advisor esperti, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di crescita, rafforzamento della solidità finanziaria e individuazione delle fonti di finanziamento più adeguate.

Oltre 100 imprese sarde potranno accedere gratuitamente a un percorso che integra formazione, consulenza e supporto alla progettazione, con uno sguardo attento alle nuove frontiere della finanza: crowdfunding, private equity, venture capital e lending alternativo.

Il progetto, di cui la Camera di Commercio di Sassari è capofila, vede il coinvolgimento di partner strategici come l’Università di Sassari, l’Università di Cagliari e il Banco di Sardegna, oltre alle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e Nuoro. Una rete territoriale ampia che consente il pieno coinvolgimento del sistema imprenditoriale isolano e una capillarità d’azione su scala regionale.

“HUB4FIN rappresenta un vero e proprio laboratorio di trasformazione per il tessuto produttivo sardo” – si legge nella presentazione ufficiale – “dove imprese, esperti e istituzioni collaborano per rafforzare la cultura dell’innovazione e creare un ecosistema favorevole allo sviluppo sostenibile e competitivo”.

Tutte le informazioni sul progetto, il bando e le modalità di partecipazione per imprese, coach e advisor sono disponibili sul sito ufficiale: www.hub4fin.it.

Un’occasione da non perdere per chi crede nel valore dell’innovazione come leva di crescita e vuole affrontare il futuro con strumenti adeguati e una guida competente.