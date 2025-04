Concorso per Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri: aperte le domande per 17 posti

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 17 Ufficiali nel Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, riservato a laureati in discipline specifiche. Il concorso mira a selezionare professionalità altamente qualificate da inserire nei settori tecnici dell’Istituzione, con l’obiettivo di rafforzare le competenze specialistiche a supporto delle attività operative e logistiche dell’Arma.

Ripartizione dei posti

I 17 posti sono così suddivisi:

Aperto ai civili (14 posti):

5 posti per medicina

1 posto per veterinaria

1 posto per psicologia

1 posto per fisica (investigazioni scientifiche)

1 posto per biologia (investigazioni scientifiche)

3 posti per telematica

1 posto per genio

1 posto per amministrazione e commissariato

Riservato al personale dell’Arma (3 posti):

1 posto per telematica

1 posto per genio

1 posto per amministrazione e commissariato

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i cittadini italiani in possesso della laurea magistrale attinente alla specialità prescelta, che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del bando. La partecipazione è consentita per una sola specialità. La domanda di ammissione va inoltrata esclusivamente online tramite il portale istituzionale www.carabinieri.it, seguendo il percorso dedicato all’area “Concorsi”. Il termine ultimo per la presentazione è il 19 maggio 2025. I candidati risultati vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico e saranno avviati alla Scuola Ufficiali Carabinieri, dove seguiranno un corso di formazione della durata di un anno, focalizzato principalmente su materie tecnico-professionali attinenti alla specialità d’ingresso. L’accesso al Ruolo Tecnico rappresenta una scelta che coniuga competenze professionali e spirito di servizio. I candidati selezionati metteranno a disposizione dell’Arma il proprio bagaglio tecnico-scientifico, contribuendo alla modernizzazione dei reparti, alla gestione delle risorse e alla tutela della legalità, con una prospettiva operativa saldamente ancorata ai valori fondanti dell’Istituzione: onore, lealtà e dedizione.