Alghero, al via le operazioni sistematiche di disinfestazione: sette settimane di interventi mirati

Sono iniziate ufficialmente lunedì 31 marzo le operazioni di disinfestazione da insetti e blatte sul territorio urbano, con un programma intensivo che si articolerà per sette settimane consecutive, dal lunedì al mercoledì, nelle prime ore del mattino, dalle 6 alle 8. A eseguire gli interventi è la Multiss, la società in house della Provincia di Sassari, in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Alghero.

Il piano attuale si concentra sul trattamento dei tombini stradali, punto critico per la proliferazione delle blatte, e prevede la presenza congiunta degli operai della Multiss e dei Cantieri Lavoras, incaricati delle operazioni di apertura dei chiusini per facilitare le manovre tecniche.

Non si tratta però di una novità isolata. La disinfestazione, ad Alghero, non conosce una vera e propria data di inizio, perché viene svolta durante tutto l’anno, su base ordinaria, in seguito a segnalazioni specifiche dei cittadini, che vengono raccolte dal Comune e inoltrate alla Multiss. È durante la primavera che, per ragioni ambientali e climatiche, il servizio si struttura in forma più costante e sistematica, interessando interi quartieri anche in assenza di segnalazioni dirette.

Negli ultimi anni, proprio tra fine marzo e inizio aprile, si è consolidata la prassi di avviare campagne più visibili e diffuse, con particolare attenzione al centro storico e alle zone ad alta densità abitativa, spesso più vulnerabili alla presenza di insetti e parassiti.

Le operazioni proseguiranno fino a metà maggio, con un totale di 21 giornate di intervento già programmate. Ulteriori azioni potranno essere predisposte nel corso dell’estate, in base all’andamento climatico e all’intensità delle segnalazioni.