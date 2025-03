Prosegue con successo l’adesione alla Configurazione CER “Società 35”: informazioni disponibili negli Spazi Enel fissi e mobili

Sanluri (CA), 27 marzo 2025 – Prosegue con crescente partecipazione l’adesione alla Configurazione CER “Società 35”, attiva nel Sud Sardegna all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile La Terra del Sole, grazie al supporto operativo di Enel.

Dopo il completamento dell’iscrizione presso il GSE, la CER “Società 35” entra a pieno titolo nel processo di transizione energetica, offrendo agli aderenti – in qualità di membri consumatori – la possibilità di accedere a un incentivo statale modulato sulle proprie abitudini di consumo. Un’occasione concreta per partecipare alla produzione e condivisione di energia pulita, generata dall’impianto fotovoltaico installato nella zona.

Enel Group affianca la CER nella gestione e nello sviluppo della configurazione, mettendo a disposizione una serie di servizi specifici che spaziano dall’individuazione di nuovi impianti alla promozione dell’adesione da parte di cittadini, imprese ed enti, fino alla gestione delle procedure presso il Gestore dei Servizi Energetici.

La configurazione “Società 35” è aperta a tutte le PMI, agli enti pubblici e ai cittadini residenti nei Comuni di Sanluri, Barrali, Furtei, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Villamar, Samassi, Samatzai, Segariu e Serrenti, ovvero nell’area coperta dalla stessa cabina primaria di distribuzione dell’impianto fotovoltaico. L’adesione è su base volontaria e consente di contribuire in modo diretto allo sviluppo delle energie rinnovabili, ottenendo benefici ambientali e ricadute economiche positive sul territorio.

È possibile ricevere assistenza e aderire alla CER recandosi allo Spazio Enel fisico di Sanluri in via Carlo Felice 231. In parallelo, nei diversi Comuni coinvolti, Enel ha attivato anche Spazi mobili su camper, per garantire una capillare campagna informativa e facilitare l’accesso a tutta la popolazione interessata.

Un’occasione concreta di partecipazione civica e sostenibilità, che si radica nei territori e punta a costruire una rete energetica più equa e consapevole.