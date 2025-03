HUB4FIN: il ponte tra le imprese sarde e il futuro della finanza

Coaching, mentoring e accesso a strumenti innovativi: in corso il progetto della Camera di Commercio di Sassari per rafforzare la competitività delle imprese isolane

In un contesto economico in continua trasformazione, dove l’accesso ai finanziamenti è sempre più articolato e la competitività richiede visione strategica, la Camera di Commercio di Sassari lancia HUB4FIN, un progetto ambizioso e innovativo rivolto alle imprese sarde. L’iniziativa offre un percorso gratuito di coaching e mentoring personalizzato, volto a rafforzare la gestione economico-finanziaria delle PMI e a favorirne l’accesso ai nuovi strumenti della finanza tradizionale e innovativa. HUB4FIN si inserisce all’interno del Programma e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, nello specifico nello Spoke 4 “Finanza e Credito per la transizione digitale della società”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR. Un’iniziativa strategica, quindi, che mira a creare un ecosistema virtuoso per lo sviluppo dell’imprenditoria sarda, con un occhio attento all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità finanziaria.

Le imprese della Sardegna si trovano oggi a dover affrontare una sfida complessa: da un lato, la necessità di rafforzare la propria posizione sul mercato; dall’altro, la crescente difficoltà nel districarsi tra le tradizionali modalità di accesso al credito e i nuovi strumenti di finanziamento. Proprio per rispondere a questa esigenza, HUB4FIN propone un modello sperimentale di accompagnamento gratuito che offre alle aziende la possibilità di:

Migliorare la propria solidità finanziaria, grazie al supporto di esperti (Coach e Advisor);

Acquisire consapevolezza sugli strumenti di finanziamento alternativi, come il crowdfunding, il venture capital, il private equity, i minibond, le cambiali finanziarie, il microcredito, il revenue-based financing;

Costruire un progetto d’innovazione solido e finanziabile, da presentare durante l’adesione al percorso;

Accedere più agevolmente al credito, sia tramite canali tradizionali che alternativi, inclusi i fondi pubblici locali e nazionali.

Il progetto si articola in due fasi principali:

Coaching personalizzato: ogni impresa selezionata (fino a un massimo di 100) potrà scegliere, da un apposito elenco, un Coach che la accompagnerà nell’analisi e nel potenziamento delle aree aziendali strategiche per l’attuazione del progetto di innovazione.

Mentoring finanziario (Advisor): al termine della fase di coaching, un Advisor verrà abbinato all’impresa per individuare le migliori fonti di finanziamento disponibili, pubbliche o private, tradizionali o innovative, in funzione delle caratteristiche del progetto presentato.

In questo modo, ogni azienda potrà testare un modello integrato di supporto che combina consulenza strategica e accompagnamento finanziario, con l’obiettivo di facilitare la transizione digitale e l’accesso al mercato del credito.

HUB4FIN è promosso dalla Camera di Commercio di Sassari – capofila dello Spoke 4 del programma e.INS – in partnership con il Banco di Sardegna, le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, e con il supporto delle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano e di Nuoro. Un’alleanza istituzionale ampia e qualificata, che conferma la portata sistemica del progetto e la sua valenza strategica per l’intero territorio regionale. Il percorso si concluderà entro novembre 2025, con l’obiettivo di creare un modello replicabile e strutturato di accompagnamento verso la finanza, capace di stimolare l’innovazione e rafforzare il tessuto produttivo della Sardegna.

Sono aperti due Avvisi pubblici, disponibili sul sito ufficiale del progetto: https://www.hub4fin.it/

Avviso per le imprese: destinato alla selezione di fino a 100 aziende sarde, interessate a partecipare al percorso di coaching e mentoring. Le imprese dovranno presentare un proprio progetto di innovazione coerente con le finalità del programma, indicando le aree aziendali su cui desiderano lavorare. La partecipazione è completamente gratuita.

Avviso per i professionisti (Coach e Advisor): volto a istituire due Elenchi – uno per i Coach e uno per gli Advisor – da cui le imprese selezionate potranno attingere per individuare i propri referenti. I Coach saranno scelti direttamente dalle imprese; gli Advisor verranno invece assegnati dalla Camera di Commercio in base al profilo dell’impresa e alla tipologia di finanziamento individuata.

Le candidature sono aperte dal 15 gennaio 2025.

HUB4FIN non è soltanto un programma di formazione, ma un acceleratore di crescita: rappresenta un’occasione concreta per affrontare con competenza e lungimiranza la complessità della finanza moderna. In un momento in cui le imprese devono sapersi muovere tra digitalizzazione, sostenibilità e nuovi modelli di business, un accompagnamento specialistico può fare la differenza tra stagnazione e sviluppo.

Per questo aderire al progetto significa investire nella visione d’impresa, nel futuro e nella capacità di adattarsi ai cambiamenti. L’opportunità è aperta, gratuita, concreta. Basta coglierla

Info e Bandi su: https://www.hub4fin.it/