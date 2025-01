Alghero: un giorno di cura per i nostri amici cani





Il microchip, piccolo ma significativo, rappresenta la nostra dedizione a proteggere questi esseri che ci offrono affetto e lealtà senza riserve. Non perdete questa occasione di dimostrare quanto teniamo ai nostri amici a quattro zampe; prenotate e partecipate a questa giornata di cura e protezione.

Il 23 gennaio 2025, dalle 9,30, ad Alghero, si terrà un evento speciale: la microchippatura gratuita per i cani, organizzata dal Servizio Ambiente e ASL di Sassari. Questo non è solo un atto di responsabilità, ma un gesto d'amore verso i nostri fedeli compagni, garantendo loro una via di ritorno a casa se dovessero perdersi.