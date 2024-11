Progettazione dei lavori sulle reti idrico-fognarie del quartiere Sant'Elia a Cagliari

Con particolare attenzione alla riqualificazione delle aree circostanti gli edifici, tramite il rifacimento dei sottoservizi, impianti fognari, idrici e di illuminazione pubblica, e la razionalizzazione delle aree dedicate a parcheggio, viabilità, spazi verdi e opportunità di socializzazione, forte è dunque la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di Cagliari di realizzare interventi urbani finanziati dal Pnrr. “È prioritario l'intervento di rigenerazione urbana del quartiere di Sant'Elia”, ha rimarcato infatti Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadine. “È un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita degli abitanti”. Dello stesso avviso anche Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, che ha aggiunto: “Questo intervento, atteso sin dal 2006 e mai attuato, è cruciale per un quartiere che vive una profonda marginalità, caratterizzata dalla presenza prevalente di alloggi di edilizia residenziale pubblica e da una carenza di servizi essenziali. Siamo impegnati a sviluppare un percorso di piena integrazione urbanistica e sociale, in stretta collaborazione con la Regione”.





La deliberazione di mercoledì 13 novembre 2024 approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, destina, inoltre, una quota parte delle risorse allocate ad Area per la realizzazione degli interventi della Fase I, pari a 317.200 euro, al Comune di Cagliari, per supportare la realizzazione del primo livello di progettazione dell’intervento, rendendo così possibile un utilizzo efficiente delle risorse disponibili anche per l’implementazione della riqualificazione del quartiere. Il completamento di questo progetto rappresenta una significativa opportunità per il miglioramento degli spazi comuni e pubblici di Sant'Elia, destinato a potenziare servizi e infrastrutture, contribuendo anche allo sviluppo economico dell'area e di tutta la città di Cagliari.

Rifacimento delle reti idrico-fognarie nel quartiere Sant'Elia e avvio del primo livello progettuale degli interventi di rigenerazione urbana. Segna un importante passo in avanti nel superamento dell'impasse relativa alla Fase I dell’Accordo di Programma del 2014 la deliberazione approvata dalla Giunta regionale, che trasferisce al Comune di Cagliari, prima di Area (Azienda regionale per l'edilizia abitativa), la progettazione esecutiva dei lavori, inquadrandola all’interno di un piano di riqualificazione urbana finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).