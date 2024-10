Medicina generale, a Lanusei prende servizio un nuovo medico

L’ambulatorio sarà ubicato nei locali della Casa della Salute di Lanusei (via Dottor Giuseppe Pilia, 6) e sarà operativo lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e il giovedì, dalle 15.00 alle 17.00. I cittadini dell'ambito che comprende i comuni di Lanusei, Ilbono ed Elini che volessero scegliere la dottoressa Mameli, potranno farlo recandosi agli sportelli dell’ufficio “Scelta e revoca” di Lanusei (via Giuseppe Pilia, 3 / Tel 0782 490 315 / sceltarevoca.esenzioni@aslogliastra.it ) oppure on-line tramite il portale Sardegna Salute. Anche per gli utenti fuori ambito sarà possibile selezionare la nuova professionista, recandosi direttamente allo sportello "Scelta e revoca", oppure scaricando e compilando il modulo in allegato.

La dottoressa Barbara Mameli prenderà servizio nel capoluogo ogliastrino a partire dal 24 ottobre 2024. Lanusei, 23 ottobre 2024 – Arriva un nuovo medico di medicina generale per i pazienti di Lanusei, Ilbono ed Elini. La dottoressa Barbara Mameli inizierà la sua attività nel capoluogo ogliastrino a partire dal 24 ottobre.