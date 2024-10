Alghero: la società In House e il vicesindaco Marinaro rendono noto il calendario delle manutenzioni in città fino al 4 ottobre

Inoltre, sono previste opere di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Lido e via Diez, e manutenzioni sulle panchine in legno situate in zone come Balaguer, Bastioni, Porto, Garibaldi e Lido. Tra gli altri interventi, vi sono manutenzioni elettriche e idrauliche presso il CRA in Viale della Resistenza e i plessi scolastici, oltre alla sistemazione di avvolgibili, maniglie e porte nelle scuole cittadine. In centro storico, su via Manno, è previsto il rifacimento del ciottolato e la riparazione di eventuali buche, mentre in via Don Minzoni si effettuerà la manutenzione della rotatoria. La società In House ricorda che la programmazione potrebbe subire variazioni in corso d'opera.

La società In House, in concerto con il vicesindaco nonché assessore alle Manutenzioni e Opere Pubbliche Francesco Marinaro, rende noto il calendario delle manutenzioni previste in città fino al 4 ottobre. Le attività in programma riguardano varie aree della città, con interventi di manutenzione del verde in luoghi come il Parco di Caragol, i Giardini Manno, e le scuole dell'infanzia di via Matteotti e via De Gasperi.