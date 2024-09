Lanusei, attivo dal 1° ottobre il servizio micologico per la raccolta funghi

La consulenza sarà fornita esclusivamente previo appuntamento telefonico. Il Sian ricorda ai cercatori di funghi che è necessario presentare tutti gli esemplari raccolti, interi e in contenitori rigidi e forati, come cestini, in modo da garantire una corretta identificazione. I funghi dovranno essere freschi o comunque in buono stato di conservazione e non devono essere recisi, tagliati o privi di parti essenziali al riconoscimento. In caso di impossibilità a sottoporre i funghi al controllo, si raccomanda di non consumare quelli su cui si abbiano dubbi. Se si dovesse avvertire malessere dopo il consumo, è fondamentale recarsi immediatamente in ospedale, conservando eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati, così da facilitare l'identificazione delle specie e del luogo di raccolta. Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento, anche in giorni diversi da quelli indicati, è possibile contattare i numeri 366 9313431, 334 6989872, 0782 490211, o 0782 624960. Un servizio prezioso per la sicurezza e la tutela della salute dei raccoglitori e dei consumatori.

Lanusei, 26 settembre 2024 - A partire dal 1° ottobre, la Asl Ogliastra attiverà il servizio di consulenza micologica gratuita presso il Sian di Lanusei (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) in viale Don Bosco, 28. L'Ispettorato micologico metterà a disposizione un esperto che offrirà la propria consulenza ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:00, per verificare la commestibilità e la qualità dei funghi raccolti dai cittadini.