Tortolì ospita corso di formazione sugli incidenti domestici in età pediatrica

L'iniziativa offre la possibilità di ottenere 4 crediti ECM, un’occasione di aggiornamento professionale di particolare interesse per gli operatori coinvolti. Per iscriversi è necessario inviare una mail con il proprio nome, cognome e codice fiscale all’indirizzo igienepubblica@aslogliastra.it. L'evento si presenta come un’opportunità preziosa per rafforzare le competenze degli operatori che, a vario titolo, si occupano della sicurezza e della salute dei più piccoli, contribuendo alla creazione di un ambiente domestico più sicuro e alla riduzione dei rischi legati agli incidenti in età pediatrica.

Un importante appuntamento formativo si terrà a Tortolì il prossimo 27 settembre, con il corso "Prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica – esposizione ad agenti farmaceutici e non farmaceutici". L’evento, rivolto a operatori sanitari, operatori sociosanitari e assistenti sociali, sarà ospitato nella sala riunioni del Csm in via Monsignor Carchero 3 e prenderà il via alle ore 8.15 con la registrazione dei partecipanti, per concludersi alle 14.00. Il corso, organizzato dall'ASL di Ogliastra, punta a fornire competenze e strumenti pratici per la prevenzione degli incidenti domestici che coinvolgono i bambini, un tema di grande rilevanza per la tutela della salute in età pediatrica. Tra i destinatari figurano anche medici di medicina generale e pediatri, che avranno l'opportunità di approfondire le strategie di prevenzione e gestione dei rischi legati all'esposizione ad agenti farmaceutici e non farmaceutici.