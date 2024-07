Alghero: Modifiche ai sensi di marcia a Le Bombarde e al Lazzaretto: Ordinanza Dirigenziale 2024

Dettagli dell'Ordinanza: L'Ordinanza Dirigenziale n. 357 del 05/07/2024 proroga le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 249 del 07/06/2019, valide fino al 30/09/2024. Le modifiche riguardano l'istituzione del senso unico di circolazione, il divieto di sosta permanente e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Ecco le principali variazioni: 1. Senso Unico di Circolazione: - S..V. Le Bombarde: dalla SS127bis a S.V. del Lazzaretto. - S.V. del Lazzaretto: dall'uscita della spiaggia delle Bombarde a S.V. Lo Cami del Lazzaretto. - S.V. Lo Cami del Lazzaretto: da S.V. del Lazzaretto a SS127bis. - S.V. Lo Cami del Lazzaretto (ingresso/uscita spiaggia del Lazzaretto a S.V. Maristella): sarà percorribile in ambo i sensi di marcia il tratto tra l'ingresso/uscita della spiaggia del Lazzaretto e l'intersezione con S.V. del Lazzaretto. 2. Divieto di Sosta Permanente: - Il divieto di sosta sarà integrato con la zona rimozione in ambo i lati delle carreggiate menzionate. 3. Limite di Velocità - Il limite massimo di velocità lungo le carreggiate indicate è fissato a 30 km/h. 4. Segnaletica e Precedenza: Obbligo di fermarsi e dare precedenza sulla Strada Vicinale del Lazzaretto all'intersezione con S.V. Lo Cami del Lazzaretto. - Installazione del segnale di STOP sulla Strada Vicinale del Lazzaretto nel tratto prossimo all'immissione con la Strada Vicinale Lo Cami del Lazzaretto.





Quest'anno, l'attuazione delle modifiche ai sensi di marcia è stata posticipata rispetto agli anni precedenti, iniziando l'11 giugno anziché il consueto 15 giugno. Questo ritardo potrebbe avere implicazioni per i flussi di traffico, specialmente durante il picco della stagione turistica.





È fondamentale che tutti gli utenti della strada rispettino le nuove disposizioni per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Gli agenti di polizia stradale sono incaricati di far rispettare l'ordinanza e i trasgressori saranno puniti a norma di legge. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l'ordinanza completa disponibile presso il sito del Comune di Alghero o recarsi agli uffici competenti. Le modifiche alla viabilità a Le Bombarde e al Lazzaretto sono essenziali per gestire l'aumento del traffico estivo e garantire la sicurezza stradale. Residenti e visitatori sono invitati a prestare attenzione alla nuova segnaletica e rispettare le disposizioni per evitare sanzioni. Per maggiori informazioni e per visualizzare l'ordinanza completa, visitate il sito ufficiale del Comune di Alghero.

La città di Alghero ha emesso un'importante ordinanza dirigenziale riguardante la circolazione stradale nelle aree di Le Bombarde e Lazzaretto, valida per il periodo estivo. Di seguito, riportiamo i dettagli salienti delle modifiche apportate alla viabilità, utili per residenti e turisti che frequentano queste zone.