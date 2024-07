Cagliari: Nuova Linea Notturna 1N in Operatività da Sabato 6 Luglio 2024

A partire dalla notte di sabato 6 luglio 2024, in via sperimentale, entrerà in servizio la nuova linea 1N. Questa si aggiungerà alle già operative linee notturne ER, L e 9N, garantendo un ulteriore servizio ai cittadini di Cagliari durante le ore notturne del sabato.

La linea 1N offrirà una frequenza di passaggio ogni 45 minuti, seguendo il percorso dettagliato qui sotto:

Direzione Flavio Gioia:

Ospedale Brotzu (capolinea 1)

Peretti (uffici ASL)

Brotzu (ang. via Binaghi)

Deliperi (scuola)

Deliperi (fronte via Beato Angelico)

Giotto (ang. via Cornalias)

Cornalias (ang. via Giotto)

Cornalias (fronte acquedotto)

Marongiu (Cimitero San Michele)

Abruzzi (fronte via Campeda)

Abruzzi (chiesa)

S. Michele (altezza civico n. 60)

S. Avendrace (fronte via Montello)

S. Avendrace (ang. via Tirso)

S. Avendrace (ang. via Coghinas)

Trento (uffici regionali)

Sauro (uffici comunali)

Pola (ang. via Mameli)

Mameli (ang. via Caprera)

Mameli (ang. via Sassari)

Mameli (ang. largo Carlo Felice)

Carlo Felice (Palazzo Civico)

Roma (Molo Sanità)

Roma (Molo Dogana)

XX Settembre (ex Corte dei Conti)

Sonnino (Archivio di Stato)

Sonnino (ang. via Alghero)

Paoli (ang. via Tola)

San Benedetto (Buon Pastore)

Petrarca (ang. via Dante)

Dante (ang. via Todde)

Giovanni XXIII (Chiesa)

Castiglione (ang. via Sarpi)

Castiglione (campi sportivi)

Flavio Gioia (portici)

Flavio Gioia (Chiesa)

Canneto (ang. via Vesalio)

Poerio (ang. via Melis)

Menotti (ang. via Morelli)

San Martino (cimitero Pirri)

Risorgimento (fronte via Berchet)

Risorgimento (ang. via Mentana)

Vesalio (cittadella finanziaria)

Vesalio (ang. via Giovine Italia)

Vesalio (ang. via Turr)

Flavio Gioia (fronte scuola)

Direzione Ospedale Brotzu:

Flavio Gioia (fronte scuola)

Flavio Gioia (fronte Chiesa)

Flavio Gioia (fronte portici)

Castiglione (ang. via Serra)

Castiglione (ang. via Grandi)

Giovanni XXIII (fronte via Alberti)

Pascoli (ang. via Petrarca)

San Benedetto (fronte Buon Pastore)

Paoli (ang. via Settembrini)

Sonnino (ang. via Abba)

Sonnino (Piazza Gramsci)

XX Settembre (ang. via Lanusei)

Roma (fronte Molo Dogana)

Roma (fronte Molo Sanità)

Roma (fronte Stazione FS)

Trieste (altezza civico 65)

Trento (teatro Massimo)

Trento (ang. via Zara)

S. Avendrace (fronte via Coghinas)

S. Avendrace (ang. via Flumendosa)

S. Avendrace (ang. via Montello)

S. Michele (ang. via Col di Lana)

San Michele (angolo via Redipuglia)

Abruzzi (ang. via Campeda)

Marongiu (fronte Cimitero San Michele)

Cornalias (acquedotto)

Cornalias (ang. via Perugino)

Giotto (ang. via Deliperi)

Deliperi (fronte scuola)

Brotzu (ang. via Piero della Francesca)

Peretti (Hotel Quadrifoglio)

Ospedale Brotzu (capolinea 1)

Orari di Partenza:

Dal capolinea Ospedale Brotzu: 23:50, 00:30, 01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15

Dal capolinea Flavio Gioia: 23:55, 00:30, 01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15

Le fermate saranno effettuate su richiesta lungo il percorso.

Gli orari in tempo reale e i percorsi sono disponibili sull’app Busfinder. Sarà presente un servizio di sicurezza a bordo.

CTM Cagliari invita tutti i cittadini a viaggiare in sicurezza anche il sabato notte con la nuova linea 1N, utilizzando tutti i titoli di viaggio CTM validi.