Alghero: Riaperti i parcheggi a pagamento nell'area sterrata di Maria Pia

Per i residenti del Comune di Alghero, la sosta sarà gratuita. Per usufruire di questa agevolazione, i residenti devono inviare una manifestazione di interesse alla Società Alghero In House via email all'indirizzo parcheggi@algheroinhouse.com. Questa mattina è stato firmato il verbale di consegna dell'area alla Società Alghero In House, che gestirà il servizio. Questa iniziativa, finanziata con fondi del PNRR, rappresenta un'importante soluzione per i problemi di parcheggio, specialmente durante la stagione estiva quando l'afflusso di visitatori è massimo.





La disponibilità di 510 posti auto aiuterà a decongestionare le strade circostanti, offrendo un'opzione di parcheggio comoda e accessibile. Tuttavia, la gestione di un'area sterrata presenta alcune sfide, come la manutenzione della superficie e la gestione del traffico durante i periodi di alta affluenza. Inoltre, l'accesso e l'uscita unidirezionali potrebbero creare potenziali congestioni. La Società Alghero In House dovrà affrontare queste sfide per garantire un servizio efficiente e soddisfacente per tutti gli utenti.

Da questa mattina, lunedì 1 luglio 2024, è stato riaperto il servizio di parcheggi a pagamento nell'area sterrata di Maria Pia ad Alghero, situata tra viale I° Maggio, via dello Scirocco e via del Libeccio. L'area, conosciuta come "sterrato Chalet", offre 510 parcheggi disponibili. L'ingresso avviene esclusivamente da Via dello Scirocco, mentre l'uscita è da Via del Libeccio. Il pagamento può essere effettuato tramite monete, carte di debito e credito, oppure tramite l'app "Flowbird" presso i parcometri installati.