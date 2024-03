Informazioni Utili Cagliari: Avviso di estumulazioni ordinarie al cimitero di San Michele da aprile 2024

Il Comune di Cagliari ha annunciato che, a partire da aprile 2024, si procederà con le estumulazioni ordinarie delle salme al Cimitero di San Michele. Questa operazione riguarderà i loculi con concessioni scadute o utilizzati oltre il tempo massimo previsto dal Regolamento comunale sul Servizio Mortuario e dei Cimiteri. Le estumulazioni verranno effettuate seguendo un calendario giornaliero fino al completamento dell'intera operazione. Se i familiari non comunicheranno disposizioni diverse, i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario generale. Per informazioni o per indicare una diversa destinazione dei resti, i familiari sono invitati a contattare l'Ufficio Cimiteri ai numeri 070.6777852, 070.6777548, 070.6777850, o via email a cimiteri@comune.cagliari.legalmail.it. Le spese relative saranno a carico dei richiedenti.