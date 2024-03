Microchippatura gratuita dei cani ad Alghero il 18 marzo: come prenotarsi

I cani dovranno essere privi di parassiti e quelli aggressivi o di grossa taglia dovranno indossare la museruola. È importante sottolineare che saranno accettati cani anche di altri comuni, purché rientrino nel territorio di competenza dell'Asl di Sassari. Il giorno dell'appuntamento, sarà necessario compilare e firmare un modulo disponibile anche in anticipo sul sito del Comune, lasciando in bianco le voci "categoria", "mantello" e "pelo" per ridurre i tempi di attesa. La mancata microchippatura è sanzionata secondo la Legge Regionale n.21 del 1994. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per i proprietari di cani di adempiere agli obblighi di legge, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere dei loro animali.

Il Comune di Alghero ha fissato per lunedì 18 marzo 2024 una nuova sessione di microchippatura gratuita per i cani. L'iniziativa, che si svolgerà nei locali comunali dei Giardini Martin Luther King a partire dalle 9,15, è realizzata in collaborazione con l'Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero e l'ASL di Sassari. Per accedere al servizio, i proprietari dei cani devono prenotarsi inviando una mail con nome, cognome e numero di cellulare a uno degli indirizzi forniti dal Comune (s.floris@comune.alghero.ss.it, c.deligios@comune.alghero.ss.it, g.mariano@comune.alghero.ss.it) o chiamando i numeri 079 9978 888, 079 9978 985, 079 9978 672, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30. La microchippatura è un obbligo di legge per tutti i cani e consente di iscrivere l'animale all'anagrafe canina, facilitando il ritrovamento in caso di smarrimento.