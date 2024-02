Informazioni Utili Rilascio tessere elettorali: uffici ad Alghero aperti sabato e domenica

In previsione della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna, le cui votazioni sono programmate per la giornata di domenica 25 febbraio 2024, coloro che non hanno ancora ricevuto la propria tessera elettorale, quelli che hanno terminato gli spazi della propria tessera, chi ha smarrito la tessera o che necessita di aggiornare il proprio indirizzo anagrafico nella tessera, potrà rivolgersi presso gli uffici elettorali del Comune di Alghero di via Catalogna nr. 52/56 anche in queste ultime due giornate: oggi, sabato 24 febbraio (ore 9/13 e 14/18) e poi domani, domenica 25 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 22. Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, invece, gli uffici di Anagrafe resteranno chiusi al pubblico per le consultazioni elettorali regionali del 25 febbraio e per interventi strutturali programmati il 27 febbraio. Lunedì 26 febbraio, sempre per impegni riconducibili alle consultazioni del 25 febbraio, l’Ufficio di Stato Civile sarà chiuso al pubblico, mentre sarà garantita l’apertura per i soli decessi nella giornata di domenica 25 dalle ore 8 alle ore 11.