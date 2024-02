Aggiornamento orari uffici elettorali di Alghero per il ritiro delle tessere elettorali

Si raccomanda ai cittadini di approfittare di questi orari per regolarizzare la propria situazione elettorale in tempo per le imminenti elezioni. Per dettagli e informazioni aggiuntive, si prega di contattare l'ufficio elettorale ai numeri forniti o via email.

Il Comune di Alghero informa i cittadini sugli aggiornamenti degli orari di apertura degli uffici elettorali per la distribuzione delle tessere elettorali. Questa iniziativa è rivolta a coloro che devono ricevere, sostituire o aggiornare la propria tessera elettorale. Gli uffici di Via Catalogna, 52/56 saranno aperti al pubblico a partire dal 7 febbraio con una programmazione specifica per i giorni feriali e prefestivi, inclusa un'estensione degli orari in occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio.