Spettacolo Bosa diventa un palcoscenico con «Il Castello delle Meraviglie».

Dal 2 dicembre al 10 gennaio debutta il festival di circo contemporaneo firmato Cirko Vertigo. Nei primi giorni in programma spettacoli, musica, un incontro con lo scrittore Piergiorgio Pulixi e attività per famiglie. A Bosa il circo esce dal tendone e incontra le piazze, il castello e le storie del borgo. Dal 2 dicembre al 10 gennaio arriva la prima edizione di Bosa Incantata – Il Castello delle Meraviglie, festival promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo e diretto da Paolo Stratta. La rassegna intreccia circo contemporaneo, musica, letteratura e laboratori. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti; la prenotazione su Eventbrite è consigliata. «Con questa rassegna portiamo il respiro delle grandi arti performative contemporanee nel cuore di una città straordinaria, creando un dialogo vivo tra gli spazi storici del borgo e i linguaggi della scena internazionale», sottolinea Stratta. L’apertura è mercoledì 2 dicembre alle 17.30 in piazza Costituzione, con la Maccabanda Street Band, nove musicisti tra fiati e percussioni, e la compagnia italo-polacca Circ’Ops.



Musica e acrobazie si alterneranno in una performance che affida l’equilibrio e il lavoro di gruppo alla costruzione di figure sceniche. Giovedì 3 dicembre alle 18, sotto lo chapiteau di piazza Nassiriya, il tendone da circo, lo scrittore Piergiorgio Pulixi presenterà Il fattore gatto in dialogo con Ambra Pintore. L’incontro rientra nel Festival Tres, a cura della Fondazione Bosa. Il romanzo è ambientato sull’isola immaginaria di Serpentara e segue le indagini del libraio Marzio Montecristo e degli “investigatori del martedì”. Venerdì 4 dicembre alle 18, davanti al tendone, la Royal Circus Ostrica proporrà un concerto tra jazz d’epoca e cumbia colombiana. Alle 18.30, sotto lo chapiteau, debutta Eccezione della compagnia MagdaClan, in scena anche sabato 5 dicembre alla stessa ora. La preparazione di un caffè diventa l’inizio di una catena di imprevisti: quattro interpreti, accompagnati da cinque musicisti dal vivo, trasformano un gesto quotidiano in una sequenza di equilibrismi, ironia e ritmo.



Domenica 6 dicembre il festival si sposta al Castello di Serravalle. Alle 11.30 è previsto un laboratorio a cura di Circolare APS; alle 13 un workshop di decorazione di biscotti con Tuttigiorni. Alle 15 la compagnia argentina Teatro del Sottosuolo presenta ReTornable: Gaspar Uriel Perissinotti interpreta un direttore d’orchestra stralunato che coinvolge il pubblico più giovane con giochi di luce, variazioni vocali e lanci di boomerang. Il festival è realizzato con il contributo della Regione Sardegna e il sostegno della Fondazione Bosa, dei Comuni di Bosa e Tresnuraghes e di CeDAC Sardegna. La prenotazione, consigliata, è disponibile sulla pagina Eventbrite della rassegna. Per informazioni si può scrivere a info@fondazionebosa.it o chiamare lo 0785 377043.