Venerdì 20 novembre, alle 20.30, Marta Proietti Orzella e Francesco Civile sono in scena per la stagione «Teatri di Prima Necessità» del Teatro d’Inverno.

Maria perde pezzi lungo la strada, ma non smette di camminare. È il centro di «Fragile… maneggiare con cura», lo spettacolo scritto e diretto da Susanna Mameli in programma venerdì 20 novembre alle 20.30 al Teatro Civico «Gaví Ballero» di Alghero. Sul palco Marta Proietti Orzella e Francesco Civile, per la produzione di Anfiteatro Sud.

La parola «fragile» evoca ciò che può rompersi o fatica a resistere al dolore. Nel testo, però, la fragilità è anche il punto d’equilibrio tra forze diverse. Maria lascia cadere brandelli della propria esistenza e affronta gli eventi senza cercare riparo. La consapevolezza della sua condizione, racconta la presentazione dello spettacolo, le permette però di mantenere una direzione. La sua storia guarda alla nascita e a ciò che chiede di essere custodito, come l’amore.

«Fragile… maneggiare con cura» è il nuovo appuntamento della stagione autunnale di prosa «Teatri di Prima Necessità», organizzata dal Teatro d’Inverno. La rassegna tornerà sabato 28 novembre, sempre alle 20.30 al Civico, con «Viaggio in Italia», spettacolo di Akròama TLS tratto dal resoconto di Johann Wolfgang von Goethe. In scena Emanuele Bosu e Angelo Trofa, che firma anche la scrittura scenica e la regia.

Durante la serata sarà presentata la donazione al teatro di un defibrillatore automatico da parte del Rotary Club Alghero e del Rotaract Club Alghero, partner dell’evento. Il pubblico potrà contribuire con un’offerta libera e facoltativa per sostenere le dotazioni di sicurezza del teatro.

Informazioni e prenotazioni via WhatsApp al 376 248 6698 o all’indirizzo prenota@teatrodinverno.it. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio e il contributo della Fondazione Alghero.