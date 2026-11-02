Alghero: Al Teatro Civico arriva «Un divano per due»: amicizia, segreti e una convivenza imprevista





Giovedì 5 novembre, alle 20.30, la commedia di Giuseppe Della Misericordia con la compagnia L’Effimero Meraviglioso. Biglietti da 10 euro.

La stagione autunnale di Teatri di Prima Necessità cambia passo: dopo l’omaggio alla poetessa Antonia Pozzi, giovedì 5 novembre il Teatro Civico «Gaví Ballero» di Alghero ospita «Un divano per due», commedia scritta da Giuseppe Della Misericordia. In scena, alle 20.30, Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis, diretti da Maria Assunta Calvisi. Lo spettacolo è proposto dalla compagnia L’Effimero Meraviglioso di Sinnai.

Al centro della storia ci sono Luca e Giovanni, amici di lunga data ma assai diversi. Luca è un informatico ambizioso, sportivo e metodico; Giovanni lavora in banca, è disordinato e insoddisfatto e cerca nello yoga un argine alla propria irascibilità.

L’equilibrio salta quando Giovanni scopre che la compagna Laura frequenta un altro. Decide di affrontare Luca, che sta lavorando a un’app di incontri commissionata da una multinazionale. Ma la verità che l’amico dovrebbe confessargli rende tutto più complicato: quell’altro è proprio lui. Quando Giovanni si trasferisce a casa di Luca, segreti e gelosie trasformano la convivenza in una commedia degli equivoci, dove anche un divano finisce per diventare un punto fermo.

La stagione di Teatro d’Inverno proseguirà al Civico fino al 3 gennaio 2027, alternando prosa, musica e spettacoli ispirati alla letteratura. Il biglietto per «Un divano per due» costa 12 euro; il ridotto per under 30 e over 60 è di 10 euro. Per prenotare: WhatsApp al 376 248 6698 oppure email a prenota@teatrodinverno.it. Informazioni su teatrodinverno.it e sui profili social di Teatro d’Inverno.

La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio e il contributo della Fondazione Alghero.