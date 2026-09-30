Sassari, il 3 e 4 ottobre nove concerti per la rassegna musicale "Piano Pianissimo"

Il 3 e 4 ottobre Sassari ospita "Piano Pianissimo", nuovo appuntamento del "Festival Nessun Dorma 2026 – La Belle Époque". La manifestazione, organizzata da Ars Aurelia ETS in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Canepa”, prevede nove concerti a ingresso libero interamente dedicati al pianoforte.

Con la direzione artistica di Anna Revel, il programma spazia dal Romanticismo al Novecento, attraversando la scuola francese e i repertori italiano e ucraino, per arrivare alla musica contemporanea e alla valorizzazione delle compositrici. Le esibizioni coinvolgono musei, istituti scolastici, teatri, gli spazi del Conservatorio e le strutture legate all'accoglienza, tra cui Casa Santi Angeli e la Comunità di Sant’Egidio.

Il calendario inizia sabato 3 ottobre alle 10.30 a Casa Santi Angeli con Federica Migheli in “Un abbraccio in musica”, su brani di Bach e Debussy. Alle 11.30 il Liceo Musicale Azuni accoglie Francesca Deriu con “Viaggio in Italia” e opere di Berio, Oppo e Respighi. Alle 12, nella Sala Guarino del Conservatorio, Ksenija Nikitina esegue “Poesia ucraina”, omaggio a Lysenko, Shamo, Lyatoshynsky e Skoryk. Nel pomeriggio, alle 16.30 al Museo Archeologico Sanna, Maggie S. Lorelli cura il reading concerto “The Soul of Women” con musiche di Mendelssohn, Schumann, Boulanger, Bonis e Tailleferre. La prima giornata si chiude alle 18 all’Hotel Grazia Deledda con “Efflöréo. Fiorisco”, concerto della pianista e compositrice Elena Alvandi.

Domenica 4 ottobre gli appuntamenti riprendono alle 10.30 al Museo Sanna con Elena Pirisi in “Istruzioni per un viaggio interiore”, tra le note di Liszt, Brahms e Ginastera. Alle 11 la Comunità di Sant’Egidio fa da cornice a Chiara Manca per “Il tempo ritrovato”, con brani di Schumann e Skrjabin. Alle 12 il Teatro Verdi ospita il Duo Ondine, composto da Juliette Aridon e Clémentine Dubost, per “Mitologie antiche” su musiche di Debussy, Holmès, Bonis e Ravel. La rassegna si conclude alle 19 nella Sala Sassu del Conservatorio con “Visione e virtuosismo”, recital della pianista Maria Alessandra Ammara dedicato a Debussy e Chopin.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Comune di Sassari, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e rientra nel network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari.