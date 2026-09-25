Sassari, al Teatro Comunale il concerto dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Canepa

Il 2 ottobre alle 20.30 il Teatro Comunale di Sassari ospita "Nuraxi - Miti, memorie e identità", il concerto dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio "Luigi Canepa". L'esibizione sarà diretta da Federico Agnello, autore delle musiche in programma.

L'organico sul palco conta oltre settanta elementi tra fiati, percussioni e contrabbassi, unendo allievi e docenti dell'istituto. I maestri collaboratori sono Lorenzo Pusceddu ed Enea Tonetti, mentre la responsabilità del progetto è affidata ai docenti Gavino Mele e allo stesso Tonetti. L'evento rientra nella consuetudine del Conservatorio di affidare la direzione dell'appuntamento autunnale a un compositore ospite incaricato di preparare la formazione.

Il programma musicale esplora diverse epoche e culture, toccando le radici greche del Sud Italia, la guerra di Troia, la memoria di Hiroshima e Nagasaki e le tradizioni della Val Rendena. Tra i brani originali figura "Nuraxi", composizione che dà il titolo alla serata: l'opera, ispirata alla civiltà nuragica e alle sue architetture in pietra, appartiene al primo periodo creativo di Agnello e nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso internazionale di composizione per banda "La Prime Lûs" di Bertiolo.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. I contrassegni con posto numerato, fino a un massimo di cinque a persona, sono in distribuzione al botteghino del Teatro Comunale di piazzale Cappuccini nei giorni 29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre, dalle 17 alle 20. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Ministero dell'Università e Ricerca, Afam, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna e Banco di Sardegna.

Il direttore Federico Agnello, nato ad Augusta nel 1991, è diplomato in Strumenti a percussione al Conservatorio di Messina. Ha proseguito gli studi al Conservatorio "Bonporti" di Trento, conseguendo i titoli in Strumentazione per Orchestra di Fiati e Composizione. Attualmente è docente di Strumentazione e Composizione per Orchestra di Fiati al Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli.