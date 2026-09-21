Musica indiana ad Alghero: si chiude al Colle del Balaguer la rassegna Morning Raga

La rassegna di eventi di musica indiana "Morning Raga", inserita nel cartellone estivo della Fondazione Alghero, si è conclusa ieri mattina con un ultimo concerto al Colle del Balaguer. L'esibizione ha visto il maestro Mauro Uselli suonare il Bansuri, tradizionale flauto di bambù, accompagnato alle tastiere Sint dal polistrumentista Gio Correddu.

Gli appuntamenti si sono basati sull'ascolto della musica indostana nelle prime ore del giorno.

"Sono soddisfatto del successo dei Morning Raga- ha sottolineato il maestro Mauro Uselli. Sono stati cinque appuntamenti importanti, in cui ho variato dalla tabla con il percussionista Gian Giacomo Carta, all’elettronica con Gio Correddu. Musicisti che ringrazio per aver condiviso questo progetto. Alghero ha risposto positivamente: ho incontrato molte persone che amano questo genere di musica, che si vogliono allontanare dallo stress quotidiano e che condividono la poesia racchiusa nelle note della musica indiana. Ripartiranno a breve i miei “Risvegli musicali” le cui date saranno condivise sui canali social e sul sito.”