Porto Ferro, sabato i Dislocation Blues in concerto al Baretto nel ricordo di Samuele Marchisio

Sabato 19 settembre, alle 19, il palco del Baretto di Porto Ferro ospita il concerto dei Dislocation Blues. L'evento, organizzato in collaborazione con la cooperativa Piccoli Passi, si terrà nello spazio antistante la baia.

La serata assume una valenza commemorativa per la struttura, legata alla figura del fondatore della band, Samuele Marchisio. A lui è oggi intitolato il festival blues estivo ospitato dal locale. Danilo Cappai, a nome del Baretto di Porto Ferro, inquadra la data: «Per noi non è una data come le altre: i Dislocation Blues hanno cominciato a frequentare il nostro palco nel 2014 e anno dopo anno sono tornati, estate dopo estate, sempre, sino a diventare una di quelle presenze che ormai abbiamo smesso di considerare ospiti. Loro sono grandi musicisti, e qui sono di casa. Ma dentro questa bella storia di musica e amicizia, c’è soprattutto Samuele Marchisio, Sam. Un amico, un musicista e una persona che ha lasciato un segno profondo nella storia del Baretto. La sua scomparsa ha interrotto brutalmente un cammino che pensavamo sarebbe continuato a lungo. Da allora il festival che ogni estate dedichiamo al blues, porta con sé il suo nome e il suo ricordo. Ma Sam, ne siamo abbastanza sicuri, non avrebbe voluto una serata triste per ricordarlo. E infatti, sarà una festa, con tanti ricordi da rinverdire sul palco e fronte palco, e qualche amico che passerà per caso da queste parti..».

Il progetto musicale dei Dislocation Blues nasce nel 2010 su iniziativa dello stesso Marchisio, a seguito della precedente esperienza con i Blues Wildcats. Nel 2012 la formazione ha vinto la quinta edizione del concorso Blues From Sardinia di Narcao, ottenendo l'esibizione sul palco del Narcao Blues Festival. Il repertorio del gruppo spazia dalle radici di Muddy Waters alle produzioni di Joe Cocker e Ben Harper, affiancate dai brani originali della band.