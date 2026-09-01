Bosa, fine settimana tra arte e fotografia: Jacopo Veneziani al Castello e la mostra di Wolff a Casa Deriu

Il cartellone culturale della Fondazione Bosa propone un doppio appuntamento per il fine settimana, dividendo il programma tra gli spazi del Castello di Serravalle e le sale del Museo Casa Deriu. I protagonisti saranno lo storico dell'arte Jacopo Veneziani e il fotografo Martin Wolff.

La rassegna "Tramonti al Castello" ospiterà venerdì 4 settembre, alle ore 20, l'intervento di Veneziani. Il divulgatore terrà una conferenza scenica intitolata "Questa non è una pipa – L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte". Il tema centrale dell'incontro sarà il rapporto tra la percezione visiva e l'inganno artistico, analizzando le opere degli autori che nel corso dei secoli hanno utilizzato l'ambiguità e l'illusione ottica per disorientare l'osservatore.

Il giorno successivo, sabato 5 settembre alle 18, l'attenzione si sposterà al Museo Casa Deriu per l'inaugurazione della mostra fotografica "Faccia da Bosa / People & Places". L'esposizione raccoglie quaranta scatti in bianco e nero realizzati da Martin Wolff nell'arco dell'ultimo decennio, tra il 2016 e il 2026. Le immagini documentano i luoghi, i volti e i riti quotidiani della cittadina attraversata dal Temo, offrendo una cronaca visiva lontana dalle consuete rappresentazioni turistiche e concentrata sull'identità reale della comunità.