Il Quartu Cultura Festival si affida al jazz: giovedì il concerto del trio di Raphael Gualazzi al Molentargius

Dopo i pienoni registrati con Caterina Murino e Giancarlo Giannini, la seconda edizione del Quartu Cultura Festival punta sulla musica. Giovedì 3 settembre, alle 21, il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline (con ingresso da via Don Giordi) ospiterà il concerto del Raphael Gualazzi Trio.

Il musicista si esibirà in un repertorio acustico che spazia dal jazz afroamericano alla canzone d'autore italiana, fino a toccare la tradizione operistica, i grandi temi musicali del cinema e i propri brani originali. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. La serata sarà presentata dalla giornalista Francesca Figus.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Quartu Cultura, mescola musica, teatro, danza e reading letterari. A inquadrare l'impegno dell'amministrazione è il sindaco Graziano Milia: «La cultura è un valore fondamentale per la crescita della nostra città. È conoscenza, emozione, radici e futuro. Il fermento culturale che da alcuni anni anima la nostra comunità ha contribuito a fare di Quartu una meta culturale d’eccellenza. Vogliamo continuare su questa strada, consapevoli che investire nella cultura significa generare crescita, valore, esperienza e nuove opportunità».

Le prevendite dei biglietti sono gestite dal circuito Box Office Sardegna.