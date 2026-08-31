Il ritorno del varietà in piazza e le radici di Stefano Fresi: Luogosanto apre la Festa Manna

Piazza Incoronazione, a Luogosanto, si prepara a riportare in scena una formula di spettacolo ormai rara: il varietà. Sabato 5 settembre, a partire dalle 22, il paese ospiterà "Luogosanto in festa", un contenitore che mescola talk show, musica e tradizioni popolari per fare da prologo alla 798esima edizione della Festa Manna di Gaddura.

L'ospite centrale della serata sarà Stefano Fresi. Per l'attore, il cui legame con le origini galluresi è noto, non sarà una semplice comparsata sul palco. Nel pomeriggio, alle 17, il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: il conferimento a Fresi della cittadinanza onoraria. In serata, l'attore prenderà parte al talk per raccontare al pubblico la sua storia personale e professionale e il rapporto costante con il territorio.

A tirare le fila dello spettacolo sarà Giuliano Marongiu, ideatore e conduttore dell'evento, affiancato dal coordinatore artistico Alessandro Secchi per la gestione dei gruppi tradizionali. Il format, voluto dal sindaco Agostino Pirredda, punta a unire diverse generazioni e linguaggi. Il senso dell'operazione è riassunto dallo stesso Marongiu: «Abbiamo immaginato una grande festa di popolo, capace di unire intrattenimento e spettacolo e nella quale il pubblico non sia soltanto spettatore, ma parte integrante della serata. Luogosanto sarà il cuore pulsante della Sardegna: la Gallura abbraccerà l’Isola intera e la cultura sarda si racconterà attraverso i suoi suoni, i suoi costumi, le sue danze e soprattutto attraverso la sua gente. Vogliamo dare vita a un mosaico di identità, coinvolgendo generazioni diverse e mettendo insieme artisti, tradizioni e comunità».

La scaletta musicale e coreografica mobiliterà decine di figuranti e musicisti. A rendere omaggio a Luogosanto arriveranno diciassette coppie in abito tradizionale in rappresentanza di diverse comunità galluresi. Sul palco si alterneranno il Gruppo Folk Civitas Mariana locale, il Gruppo Folk Olbiese, Roberto Tangianu, Peppino Bande, Lucia Budroni, Andrea Zara e Cecilia Concas. Ad accompagnare le esibizioni ci sarà il corpo di ballo Incantos, con un intermezzo di danza classica affidato agli allievi della Scuola Civitas Mariana.

La serata farà da apripista ai giorni più solenni della Festa Manna. Il culmine delle celebrazioni religiose è fissato per lunedì 7 settembre, quando andrà in scena il rito dell'apertura della Porta Santa del Santuario di Nostra Signora di Luogosanto, una cerimonia che si rinnova soltanto ogni sette anni.