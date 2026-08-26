Spettacolo Ancora Lo Quarter per il tredicesimo appuntamento della rassegna che vedrà sul palco un altro autore straordinario della musica italiana, NINO BUONOCORE “IN JAZZ 6TET “FEAT MAX IONATA E FLAVIO BOLTRO.

Alghero e il palco de Lo Quarter, sono pronti a ospitare un autore italiano straordinario. Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, sarà il protagonista del tredicesimo appuntamento di JazzAlguer, la rassegna della Bayou Club Events che sta proseguendo con successo questa nona edizione. Sabato 29 agosto alle 21.00, Nino Buonocore rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione nel concerto dal titolo “In Jazz 6tet” feat Max Ionata e Flavio Boltro.



Uno stile davvero unico quello di Buonocore che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale, che porta il meglio della sua musica, riletta in chiave jazzistica grazie all’apporto di ottimi musicisti e speciali ospiti, in questo nuovo ed interessante progetto. Il quartetto base è formato da Nino Buonocore alla chitarra e alla voce, Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Special guests ai fiati: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba. Questo progetto è stato anche registrato, il 27 Febbraio 2020 a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, per il primo “disco live” in 40 anni di carriera. Il jazz in qualche modo ha sempre caratterizzato un po’ le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale chiamata a collaborare nella realizzazione di “Una città tra le mani”, album del 1988.



Autore, produttore e arrangiatore, Nino Buonocore ha contribuito, tra le altre cose, alla realizzazione del primo album degli Avion Travel. Rimane fondamentale per la sua ricerca, la collaborazione con musicisti dell’area Steelydaniana, quali Bernard Pretty Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. da queste session in studio nasceranno “Sabato, domenica e lunedì” del 1990 e “La naturale incertezza del vivere” del 1992. Realizzerà in seguito “Libero passeggero” nel 2004 e “Segnali di umana presenza” nel 2013. Brani di repertorio quali “Scrivimi”, “Rosanna” (Sanremo 1987) e “Abitudini” solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.



Biglietto del concerto a partire da 15 euro Ticket - http://www.mailticket.it/.../nino-buonocore-in-jazz-6tet Info e prenotazioni +39 3758732735 - bayouclub.info@gmail.com