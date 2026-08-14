Spettacolo Daisy Duo al Summerbeach: l'eleganza essenziale di voce e chitarra

Una serata sulla spiaggia al Summerbeach Village presso il lido San Giovanni di Alghero, ieri13 agosto, un luogo curato e accogliente, ideale per trascorrere piacevoli serate in compagnia e, soprattutto, per lasciarsi accompagnare dalla buona musica dal vivo.



A fare da protagonisti sono stati i Daisy Duo con una formazione essenziale composta da voce e chitarra, dimostrando ancora una volta come non sia necessario un organico numeroso per costruire un'esibizione ricca, coinvolgente e musicalmente interessante. Margherita porta nella sua interpretazione una preparazione che si percepisce chiaramente: dietro quella voce soave, delicata e raffinata c'è una tecnica vocale di alto livello, fatta di controllo, precisione, dinamica e grande consapevolezza interpretativa. La sua eleganza è il risultato di una tecnica solida che le permette di attraversare brani e atmosfere differenti mantenendo sempre una propria identità. La delicatezza diventa così una vera cifra stilistica: una costante che non rende le interpretazioni piatte o prive di carattere. Al contrario, proprio questa vocalità morbida e calda permette ai brani di assumere una veste personale ed elegante.



A completare il quadro, una chitarra caratterizzata da un groove notevole, capace di sostenere e valorizzare la voce con un accompagnamento mai banale. Ritmo, dinamica e gusto hanno dato corpo agli arrangiamenti, creando una base musicale vivace e al tempo stesso equilibrata. Il risultato è un dialogo continuo tra voce e strumento, nel quale nessuno dei due elementi prevale sull'altro. Il lavoro del chitarrista, il cui apporto è andato ben oltre il semplice accompagnamento si è fatto apprezzare soprattutto per la qualità del tocco: un tocco pulito, morbido ma al tempo stesso incisivo, capace di dare alla chitarra una presenza sonora ben definita. L'alternanza tra le due chitarre ha inoltre permesso di giocare con timbri e colori differenti, adattando il suono alle caratteristiche dei diversi brani e arricchendo notevolmente l’esibizione. Particolarmente piacevole la cura con cui ha gestito dinamiche, accenti e sfumature, dimostrando una buona padronanza dello strumento e una sensibilità musicale che emerge soprattutto nei dettagli. Particolarmente piacevole anche la scelta del repertorio, che ha saputo attraversare generi e atmosfere differenti, mantenendo sempre una propria coerenza.



Tanti successi conosciuti hanno coinvolto il pubblico, da In alto mare di Loredana Bertè, fino alla sorpresa della sigla di Friends, un momento tanto inaspettato quanto gradito, capace di creare immediatamente un'atmosfera di complicità e nostalgia. Proprio questi cambi di registro hanno reso la scaletta dinamica e mai prevedibile. Una scelta che ha dimostrato anche la capacità del duo di non limitarsi ai brani più prevedibili, inserendo nel repertorio momenti capaci di sorprendere e divertire il pubblico. Il valore aggiunto della serata è stato il modo in cui i Daisy Duo hanno saputo reinterpretare i brani senza limitarsi a riproporli fedelmente. La voce e il particolare approccio chitarristico hanno dato ai pezzi una veste più intima e personale, mantenendo però intatta la riconoscibilità delle melodie che il pubblico ama. Una serata riuscita sotto ogni punto di vista: una voce tecnicamente preparata, una chitarra dal groove coinvolgente e una scaletta capace di sorprendere. I Daisy Duo dimostrano che la forza di una performance non sta necessariamente nel numero degli strumenti, ma nella qualità dei musicisti, nella loro intesa e nella capacità di trasformare una semplice serata al mare in un momento autenticamente musicale.